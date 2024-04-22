22 Nisan 2024 Güncel Döviz kuru, Borsa İstanbul’un yükselişi, piyasaların olumlu seyri…

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BIST 100 endeksi ne durumda?

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne yüzde 1'lik bir artışla başlayarak 9794 puana ulaştı. Piyasadaki bu olumlu seyir, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Döviz ve altın piyasası güncellemesi

Güncel kurlara göre, dolar 32,583 TL, euro ise 34,753 TL'den işlem görüyor. Ayrıca, gram altın 2468 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Borsa İstanbul'daki bu olumlu başlangıç, piyasaları canlandırmış durumda.