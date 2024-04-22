22 Nisan 2024 Güncel Döviz kuru, Borsa İstanbul’un yükselişi, piyasaların olumlu seyri…

BIST 100 endeksi ne durumda?
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne yüzde 1'lik bir artışla başlayarak 9794 puana ulaştı. Piyasadaki bu olumlu seyir, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Döviz ve altın piyasası güncellemesi
Güncel kurlara göre, dolar 32,583 TL, euro ise 34,753 TL'den işlem görüyor. Ayrıca, gram altın 2468 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Borsa İstanbul'daki bu olumlu başlangıç, piyasaları canlandırmış durumda.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.