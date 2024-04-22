- Ekonomi

22 Nisan 2024 Güncel Döviz kuru, Borsa İstanbul’un yükselişi, piyasaların olumlu seyri…

Borsa İstanbul, güne yüzde 1 yükselişle 9794 puandan başladı. Dolar ve euro kurlarıyla birlikte gram altın fiyatları da güncellendi. Yatırımcılar için kritik bilgiler!

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
22 Nisan 2024 Güncel Döviz kuru, Borsa İstanbul’un yükselişi, piyasaların olumlu seyri… mask
22 Nisan 2024 Güncel Döviz kuru, Borsa İstanbul’un yükselişi, piyasaların olumlu seyri…
22 Nisan 2024 Güncel Döviz kuru, Borsa İstanbul’un yükselişi, piyasaların olumlu seyri…
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BIST 100 endeksi ne durumda?

22 Nisan 2024 Güncel Döviz kuru, Borsa İstanbul’un yükselişi, piyasaların olumlu seyri…

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne yüzde 1'lik bir artışla başlayarak 9794 puana ulaştı. Piyasadaki bu olumlu seyir, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Döviz ve altın piyasası güncellemesi22 Nisan 2024 Güncel Döviz kuru, Borsa İstanbul’un yükselişi, piyasaların olumlu seyri…

Güncel kurlara göre, dolar 32,583 TL, euro ise 34,753 TL'den işlem görüyor. Ayrıca, gram altın 2468 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Borsa İstanbul'daki bu olumlu başlangıç, piyasaları canlandırmış durumda.
# istanbul

22 Nis 2024 - 10:15 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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