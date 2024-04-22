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Öğrenciler tarihi Mudurnu'yu yenileyip, mesleklerini şimdiden öğreniyorlar!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Bolu’nun tarihi Mudurnu ilçesinde restorasyon çalışmalarına başladı. Mudurnu, geçmişiyle büyüleyen mimarisi ve köklü tarihiyle dikkat çekiyor. İlçenin sokakları, BAİBÜ restorasyon bölümü öğrencilerinin elinde yeniden şekilleniyor.

İhlas Haber Ajansı
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Öğrenciler tarihi Mudurnu'yu yenileyip, mesleklerini şimdiden öğreniyorlar! mask
Öğrenciler tarihi Mudurnu'yu yenileyip, mesleklerini şimdiden öğreniyorlar!
Öğrenciler tarihi Mudurnu'yu yenileyip, mesleklerini şimdiden öğreniyorlar!
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Kültürel Mirası Koruma ve İnovasyon

Restorasyon eğitimi alan gençler, tarihi Mudurnu ilçesinin eski yapılarını modern tekniklerle yeniden hayata döndürmek için sahada aktif rol alıyor. Çalışmalarını ilçenin mimari dokusunu koruyarak yürüten öğrenciler, binaların orijinal özelliklerini bozmadan onarımlar yapıyor. Bu süreçte, tarihi mirasa saygılı kalmayı hedefleyen öğrenciler, alanında uzman hocalar eşliğinde gerçek dünya deneyimi kazanıyor.Öğrenciler tarihi Mudurnu'yu yenileyip, mesleklerini şimdiden öğreniyorlar!

Pratik Eğitim ve Toplum Hizmeti Entegrasyonu

BAİBÜ Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nun restorasyon programı öğrencileri, teorik bilgilerini pratikle birleştirme fırsatı buluyor. Tarihi Mudurnu ilçesi, öğrencilere uygulamalı eğitim vermek için mükemmel bir arka plan sunuyor. Öğrenciler, restorasyon çalışmaları sırasında aldıkları notlarla, projelerini daha da ileriye taşıma şansını elde ediyor.

Öğrenciler tarihi Mudurnu'yu yenileyip, mesleklerini şimdiden öğreniyorlar!

Geleceğe Yatırım: Tarihi Yapıların Restorasyonu

Öğrenciler, Mudurnu Belediyesi ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaptıkları detaylı incelemeler ve araştırmalar sonucunda, ilçenin tarihi dokusuna uygun restorasyon projeleri geliştiriyor. Bu projeler, ilerleyen zamanlarda ilçe yönetimi tarafından değerlendirilecek. Mudurnu’nun kültürel mirasını koruyup, turistik potansiyelini artırma amacı taşıyan bu çalışmalar, aynı zamanda öğrencilerin mesleki gelişimlerine de katkıda bulunuyor.Öğrenciler tarihi Mudurnu'yu yenileyip, mesleklerini şimdiden öğreniyorlar!

# eğitim, mudurnu

22 Nis 2024 - 10:26 Bolu/ Mudurnu- Gündem

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