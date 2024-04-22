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Bolu'da teknoloji maratonu: Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla yarıştı!

Bolu Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen robotik şenlik, ortaokul ve lise öğrencilerinin ileri robotik becerilerini sergilediği heyecan dolu bir etkinlik olarak öne çıktı. Öğrenciler robotları ile mücadele ederken, teknolojiye olan ilgilerini pekiştirdiler.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu'da teknoloji maratonu: Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla yarıştı! mask
Bolu'da teknoloji maratonu: Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla yarıştı!
Bolu'da teknoloji maratonu: Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla yarıştı!
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Bolu Deneyap Teknoloji Atölyesi, ileri robotik eğitimleri kapsamında düzenlediği robotik şenlikle büyük bir heyecan yarattı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı bu özel etkinlik, teknoloji ve inovasyonun genç beyinler üzerindeki etkileyici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bolu'da teknoloji maratonu: Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla yarıştı!

Ortaokul öğrencilerinden nefes kesen performanslar

Etkinlikte ortaokul grupları, kendilerince tasarlanmış robotları ile bir yarışa katıldı. Bu genç mucitler, robotlarını başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaştırmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma, öğrencilerin problem çözme becerilerini, takım çalışmasını ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirme fırsatı sundu.

Bolu'da teknoloji maratonu: Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla yarıştı!

Lise öğrencileri top toplama yarışında rekabet etti

Lise grubu ise belirlenen süre içerisinde arenada serbest bırakılan topları toplayarak rekabet etti. Bu alanda yarışan robotlar, tasarım ve programlama becerilerinin yanı sıra stratejik düşünme kabiliyetini de sergiledi. Gençler, hem teknik bilgilerini hem de takım dinamiklerini en üst seviyeye taşıyarak izleyenleri büyüledi.

Bolu'da teknoloji maratonu: Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla yarıştı!

Teknoloji ve eğlence bir arada

Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin bu etkinliği, öğrencilere gerçek dünya problemlerine teknolojik çözümler üretme şansı verdi. Ayrıca, robotik ve mühendislik konularına olan ilgilerini artırdı ve onları bu yolda ilerlemeye teşvik etti. Etkinlik, öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, bilim ve teknolojiye olan meraklarını da pekiştirdi.

Bolu'da teknoloji maratonu: Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla yarıştı!

Geleceğin mühendisleri yetişiyor

Bolu Deneyap Teknoloji Atölyesi tarafından düzenlenen robotik şenlik, gençlerin teknolojiyle iç içe büyümesine ve yeni yetenekler keşfetmelerine olanak sağladı. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için gerekli motivasyonu ve ilhamı sağlamaktadır. Geleceğin mühendisleri, Bolu'da teknoloji ve inovasyon rüzgarıyla yetişiyor.

Bolu'da teknoloji maratonu: Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla yarıştı!

# teknoloji

22 Nis 2024 - 10:28 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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