İnternet medyası ilan gelirleriyle daha güçlü

Basın İlan Kurumu öncülüğünde basın sektöründe yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. İnternet haber sitelerinin resmi ilan yayımlama hakkına kavuşması için gerekli olan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ardından internet medyasında gelirler ve istihdam olanakları arttı.

1 milyar 130 milyon tutarında ilan ve reklam desteği

7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca süreli yayın kapsamına alınan internet haber siteleri, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren resmi ilanların yayımlanacağı bir diğer mecra haline geldi. Gazetelerle birlikte internet medyasının da devlet eliyle desteklenmesi gazetecilik mesleğinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım oldu.

1 yıl içinde 1 milyar 130 milyon TL’lik resmi ilan

Basın İlan Kurumu aracılığıyla 1 Nisan – 31 Aralık 2023 döneminde 389 internet haber sitesinde 592 milyon 410 bin TL tutarında resmi ilan ve 730 adet internet haber sitesinde 103 milyon 220 bin TL tutarında resmi reklam yayımlatıldı. 2024 yılının ilk üç aylık döneminde ise 383 adet internet haber sitesinde 347 milyon 726 bin TL tutarında resmi ilan, 745 adet internet haber sitesinde 87 milyon 320 bin TL tutarında resmi reklam yayımlatıldı. Böylelikle 12 aylık süreçte haber sitelerine toplam 1 milyar 130 milyon TL’lik resmi ilan ve reklam desteği verilmiş oldu.

Resmi ilan adetlerinde gözle görülür artış

Diğer taraftan mevzuattaki düzenlemeler ile internet haber sitelerinin de dâhil olduğu süreli yayınlara sevk edilen ilan adedinde artış sağlandı. 1 Nisan 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında internet haber sitelerinde icra, ihale, tebligat ve personel alımı kategorilerinde toplam 92 bin 560 adet resmi ilan yayımlatıldı. Aynı dönemde yayımlatılan resmi reklam adedi ise 6 bin 728 olarak gerçekleşti.

İstihdam artıyor, ilanlar daha fazla okuyucuya ulaşıyor

Basın Kanunu’nda ve Basın İlan Kurumu mevzuatında yapılan değişiklikler internet medyasında çalışan fikir işçilerinin özlük haklarını güvence altına alırken resmi ilanların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı verdi. İlan ve reklam yayımıyla sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşan internet medyası daha fazla fikir işçisi istihdam edebilme olanağına sahip oldu. Resmi ilan yayımıyla alakalı internet haber sitelerinde istihdam edilen 3 bin 812 fikir işçisine her geçen gün yenileri ekleniyor.

İlan ve reklam daha etkili

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinin kadrolarında 424 sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), 127 haber müdürü (istihbarat şefi), bin 388 internet editörü, bin 503 muhabir ve 370 yazar bulunuyor.

Kamunun faaliyetlerinin süreli yayınlar vasıtasıyla duyurulması ve ihale süreçlerinde şeffaflık prensibi çerçevesinde katılımın artması maksadıyla gerçekleştirilen ilan ve reklam yayımı, yazılı basının yanı sıra dijital mecranın da bu alana dâhil olmasıyla daha etkili bir şekilde yürütülüyor.

İlan ve reklam yayımlamaya başladığı tarihten bu yana 7 milyar 106 milyondan fazla tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilen internet haber siteleri, dijital mecranın ne kadar etkili bir iletişim aracı olduğunu gösteriyor.