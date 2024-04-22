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Bolu Göynük'te yenilenen yaya geçitleri güvenliği artırıyor!

Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan okul önleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yaya geçitleri, güvenliği artırmak amacıyla kırmızıya boyandı. Göynük Belediye Başkanı Ali Oral'ın açıklamalarına göre, başlatılan bu yenilikçi proje, öğrencilerin ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlayacak.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Göynük'te yenilenen yaya geçitleri güvenliği artırıyor! mask
Bolu Göynük'te yenilenen yaya geçitleri güvenliği artırıyor!
Bolu Göynük'te yenilenen yaya geçitleri güvenliği artırıyor!
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Eski Yaya Geçitleri Kırmızıyla Hayat Buldu

Göynük ilçesinde okulların önünde bulunan eskimiş yaya geçitleri, Bolu Belediyesi'nin desteği ile kırmızı renge büründü. Renk değişikliği ile birlikte geçitler daha dikkat çekici hale geldi. Bu yenilik, özellikle okul çıkış saatlerinde öğrenci güvenliğini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Bolu Göynük'te yenilenen yaya geçitleri güvenliği artırıyor!

Çocuk Oyun Alanları Renklendi

Proje kapsamında, okul bahçelerindeki çocuk oyun alanları da renklenerek yeni bir görünüm kazandı. Çocuklar için sek sek, basketbol gibi popüler oyunların oynandığı bu alanlar, daha canlı ve eğlenceli hale getirildi. Renkli oyun alanları, çocukların okulda daha keyifli zaman geçirmelerine olanak tanıyor.

Bolu Göynük'te yenilenen yaya geçitleri güvenliği artırıyor!

Güvenliğe Katkı ve Toplumsal Farkındalık

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin yaya geçitlerinde kazalara yer vermemek için, ilçe merkezinde yaya geçitlerini boyayarak hem halkın hem de sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Başlatılan bu girişim, hem görsel olarak çekicilik katıyor hem de toplumsal farkındalığı artırıyor.Bolu Göynük'te yenilenen yaya geçitleri güvenliği artırıyor!
# belediye, bolu belediyesi

22 Nis 2024 - 10:36 Bolu/ Göynük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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