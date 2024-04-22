Göynük'te kapsamlı hazırlık ve eğitim seferberliği

Göynük'te yangın sezonuna hazırlık hareketi

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, yangın sezonunun yaklaşmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı önlemlerini artırıyor. İşletme Müdürü Ahmet Öztürk önderliğinde tüm personelin katıldığı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirildi. Bu tatbikat, personelin yangın sezonuna tam donanımlı girmesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Eğitimin amaçları ve yangına karşı bilinçlendirme

Yangınla mücadelede bilinçlendirme ve hazırlık, can ve mal kaybını en aza indirmek için elzemdir. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim tatbikatı, orman yangınlarına karşı etkili müdahale yöntemlerini öğretmek ve yangın sırasında alınacak aksiyonlar hakkında bilgi vermek amacını taşımaktadır.

Yangın önleme ve ilk müdahale eğitimi

Eğitim sırasında, orman yangınlarına ilk müdahalede bulunacak teknikler ve yangın öncesi alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Personel, yangın söndürme tekniklerinin yanı sıra yangın öncesi ve sırasında kullanılacak stratejiler konusunda eğitildi, böylece yangına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilme kapasitesi artırıldı.

Pratik tatbikatlar ve ekipman kullanımı

Yangınla mücadelede kullanılan ekipmanların tanıtımı ve pratik kullanımları, eğitimin temel bileşenlerindendir. Hortum serme, ateş söndürücüler, yangın pompaları gibi ekipmanlar üzerinde duruldu ve personel bu ekipmanları kullanarak gerçeğe yakın tatbikatlar gerçekleştirdi. Bu pratik uygulamalar, teorik bilginin sahada nasıl uygulanacağını pekiştirdi.

İş güvenliği önlemleri ve risk yönetimi

Orman yangınları sırasında iş güvenliği en üst düzeyde tutulmaktadır. Eğitim sürecinde, yangın anında karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken güvenlik önlemleri ve tehlikelerden korunma yolları üzerinde duruldu. Bu bilgilendirme, yangın işçileri ve orman muhafaza memurlarının güvenliğini artırmak için hayati önem taşır.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, bu tür eğitim tatbikatlarının periyodik olarak tekrarlanacağını ve süreklilik arz edeceğini duyurdu. Düzenli tatbikatlar, personelin her zaman hazır olmasını sağlayarak bilgi ve becerilerini güncel tutar. Bu süreklilik, bölgeyi koruma ve yangın felaketlerine karşı etkin mücadele anlamına gelir. Böylece, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, orman varlıklarının korunması ve toplum güvenliğinin artırılması konusunda önemli bir rol üstlenmiş olur.