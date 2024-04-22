22 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

22 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|KIBRISCIK
|KUZCA
|KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU, KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU+, KUZCA KÖYÜ YOLU
|22.04.2024
|09:30
|12:00
|BOLU
|MUDURNU
|EKİNÖREN, MERKEZ
|EKINÖREN KÖY YOLU, EKİNÖREN KÖYÜ YOLU
|22.04.2024
|10:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|DODURGA, SAĞLIK
|12, 12 CD., 1201 SK., 1202 SK., 1203 SK., 1205, 1205 SK., 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221, 1221 SK., 1222 SK., 1223 SK., 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1236 SK., DAĞISTANLI SK., DIBEKBASI, DİBEKBAŞI CD., DODURGA, OKUL 5.ARA SK.
|22.04.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|EKİNCİK, MURATLAR, SARPINCIK
|MURATLAR MAHALLE YOLU, SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH., SARPINCIK KÖYÜ YOLU
|22.04.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|GEREDE
|BAHÇELIEVLER
|MERCAN
|22.04.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|MERKEZ
|AYDINLAR, CAMİ YANI, DEPO SANAYI, DEPO SANAYİ, NAKIBLAR
|AYDINLAR, AYDINLAR MAHALLE YOLU, Belkaraağaç köyü 2. yol, BOLU BİLECİK YOLU, CAMI YANI MAHALLE YOLU, DEPO SANAYI MAHALLE YOLU, TOPARDIÇ KÖYÜ DEĞİRME YANI, VİLLALAR MAH
|22.04.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|MERKEZ
|APALAR, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, BULUTLAR, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARI, YUKARISOKU
|849 SK., APALAR MAHALLE YOLU, ARÇELİK SK., ÇELEYOLU, ÇÖP YOLU SK., ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DUMANTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, DUMANTEPE SK., FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ GÖCÜKLER MEVKİİ, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLA YOLU, KOYUNPINAR, KOYUNPINAR SK., MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ALTI KÜME EVLER, MUSLUKLAR KÖY YOLU, MUSLUKLAR KÖYÜ YOLU, ORMAN YOLU, YAKABAYAT BULUTLAR, YAKABAYAT KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YAKUPLAR-5. SK., YEDİGÖLLER YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY KÖYÜ, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YENİKÖY-1., YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-2. SK., YENİKÖY-4. SK., YUKARI HAMZABEY YAYLASI
|22.04.2024
|09:30
|10:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.