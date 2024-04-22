- Gündem

22 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

22 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
22 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

22 Nisan 2024 Pazartesi  Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUKIBRISCIK KUZCA KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU, KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU+, KUZCA KÖYÜ YOLU22.04.202409:3012:00
BOLU MUDURNU EKİNÖREN, MERKEZ EKINÖREN KÖY YOLU, EKİNÖREN KÖYÜ YOLU22.04.202410:0012:30
BOLUMERKEZ DODURGA, SAĞLIK 12, 12 CD., 1201 SK., 1202 SK., 1203 SK., 1205, 1205 SK., 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221, 1221 SK., 1222 SK., 1223 SK., 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1236 SK., DAĞISTANLI SK., DIBEKBASI, DİBEKBAŞI CD., DODURGA, OKUL 5.ARA SK.22.04.202409:0015:30
BOLUMUDURNU EKİNCİK, MURATLAR, SARPINCIK MURATLAR MAHALLE YOLU, SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH., SARPINCIK KÖYÜ YOLU22.04.202410:0014:00
BOLUGEREDE BAHÇELIEVLER MERCAN22.04.202410:0012:00
BOLUMERKEZ AYDINLAR, CAMİ YANI, DEPO SANAYI, DEPO SANAYİ, NAKIBLAR AYDINLAR, AYDINLAR MAHALLE YOLU, Belkaraağaç köyü 2. yol, BOLU BİLECİK YOLU, CAMI YANI MAHALLE YOLU, DEPO SANAYI MAHALLE YOLU, TOPARDIÇ KÖYÜ DEĞİRME YANI, VİLLALAR MAH22.04.202410:0012:00
BOLUMERKEZ APALAR, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, BULUTLAR, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARI, YUKARISOKU 849 SK., APALAR MAHALLE YOLU, ARÇELİK SK., ÇELEYOLU, ÇÖP YOLU SK., ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DUMANTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, DUMANTEPE SK., FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ GÖCÜKLER MEVKİİ, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLA YOLU, KOYUNPINAR, KOYUNPINAR SK., MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ALTI KÜME EVLER, MUSLUKLAR KÖY YOLU, MUSLUKLAR KÖYÜ YOLU, ORMAN YOLU, YAKABAYAT BULUTLAR, YAKABAYAT KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YAKUPLAR-5. SK., YEDİGÖLLER YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY KÖYÜ, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YENİKÖY-1., YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-2. SK., YENİKÖY-4. SK., YUKARI HAMZABEY  YAYLASI22.04.202409:3010:30
# nisan, mudurnu, tarih

22 Nis 2024 - 10:45 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL