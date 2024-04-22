22 Nis 2024 - 10:50- Gündem G:

23 Nisan 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

23 Nisan 2024 Salı Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
23 Nisan 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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23 Nisan 2024 Salı Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUKIBRISCIK KÖSELER, N KENDISI KIBRISCIK KARAŞAR YOLU, KÖSELER KÖY YOLU, KÖSELER KÖYÜ YOLU23.04.202409:0012:00
BOLU MUDURNU KARACASUMANDIRA, TAŞKESTİ ADA CD., KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK.23.04.202410:0012:30
BOLUMERKEZ KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, MERKEZ AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AT YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU23.04.202409:0015:30
BOLUGEREDE MERKEZ, YEŞİLVADİ YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU23.04.202410:0015:30
# nisan, mudurnu, tarih

22 Nis 2024 - 10:50 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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