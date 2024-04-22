23 Nisan 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

23 Nisan 2024 Salı Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|KIBRISCIK
|KÖSELER, N KENDISI
|KIBRISCIK KARAŞAR YOLU, KÖSELER KÖY YOLU, KÖSELER KÖYÜ YOLU
|23.04.2024
|09:00
|12:00
|BOLU
|MUDURNU
|KARACASUMANDIRA, TAŞKESTİ
|ADA CD., KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK.
|23.04.2024
|10:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, MERKEZ
|AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AT YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU
|23.04.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|GEREDE
|MERKEZ, YEŞİLVADİ
|YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU
|23.04.2024
|10:00
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.