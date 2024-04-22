24 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

24 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|KIBRISCIK
|KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI
|YAZICA KÖY YOLU, YAZICA KÖYÜ YOLU
|24.04.2024
|09:00
|12:00
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|ÇARDAK, KILIÇLAR, KILIÇLAR MERKEZ, KURUCA, KUZKÖY, N KENDISI
|ÇARDAK KÖY YOLU, ÇARDAK KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR MERKEZ KÖY YOLU, KURUCA KÖY YOLU, KURUCA KÖYÜ YOLU, KUZKÖY MAHALLE YOLU
|24.04.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ
|HACIMUSALAR KÖYÜ YOLU, HACIMUSALAR MERKEZ KÖY YOLU
|24.04.2024
|10:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|SAGLIK, SAĞLIK
|1477, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., AKTEPE SK., ALAN SK., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., DAMLA SK., DARENDE SK., DODURGA CD., ELMAS, EMİR SK., GÖRKEM SK., İLKAY SK., KALE SK., KIBRISCIK SK., KORKUT SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., SERCAN, SERCAN SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., USTA, YİĞİT SK.
|24.04.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|AŞAĞI, BAYRAMLI, DELİCE, DERE, DİBEKTAŞI, HAYALLAR, MANGIRLAR, ORTA, SARIYAR, SÜRMELİ, YENİ
|ABANT YOLU CD., ACAR SK., ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ALPAĞUT DİBEKTAŞI MAH, ALPAĞUT KÖYÜ ESELER MAH, ANAYOL CD., ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, DELİCE KÖY YOLU, DELİCE KÖYÜ YOLU, MANGIRLAR KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, SAMAT KÖYÜ, SAMAT KÖYÜ YOLU, SARIYAR KÖYÜ YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU
|24.04.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|GEREDE
|AHLAT SOKAK, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER OSB, HACI IPEKLER, YENI, YENİ
|100. SK., 101. SK., AĞLADI SK., AHLAT SK., ALIÇ SK., ARDA SK., ARDIÇ SK., ARDIÇLI SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇELİ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇEVIKOGLU, ÇEVİKOĞLU SK., ÇIGDEM, DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GEREDE- KARABÜK BAĞLANTISI, GÜL SK., GÜVEN SK., H. EMİN EFENDİ CD., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI EMİN EFENDİ CD., HACI IPEKLER MAHALLE YOLU, HACI SADIK, HACI SADIK SK., HALİS SK., İLKOKUL SK., İSMAİL GÜR CD., KARABÜK, KARABÜK CD., KIBLE, KIBLE SK., KIYMET SK., MERT SK., MIMAR SINAN, NALBANT CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., POYRAZ, RÜZGAR SK., SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, SERÇE, SERÇE SK., SERİN SK., SÜLEYMANİYE SK., ŞİMŞİR SK., TABAKHANELER 10 NOLU, TABAKHANELER 6 NOLU SK., TABAKHANELER 6.NOLU, TABAKHANELER 6.NOLU SK., TABAKHANELER 7 NOLU, TABAKHANELER 7 NOLU SK., TEPE, TEPE SK., TURGUT ÖZAL, YAĞMUR SK., YAYLACI SK., YUNUS EMRE CD., YÜKSEL, YÜKSEL CD., YÜZÜNCÜYIL CD., ZIRVE, ZİRVE CD.
|24.04.2024
|10:00
|15:00
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