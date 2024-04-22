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24 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

24 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
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24 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Kıbrıscık, Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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24 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUKIBRISCIK KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI YAZICA KÖY YOLU, YAZICA KÖYÜ YOLU24.04.202409:0012:00
BOLUDÖRTDİVAN ÇARDAK, KILIÇLAR, KILIÇLAR MERKEZ, KURUCA, KUZKÖY, N KENDISI ÇARDAK KÖY YOLU, ÇARDAK KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR MERKEZ KÖY YOLU, KURUCA KÖY YOLU, KURUCA KÖYÜ YOLU, KUZKÖY MAHALLE YOLU24.04.202409:0017:00
BOLU MUDURNU MERKEZ HACIMUSALAR KÖYÜ YOLU, HACIMUSALAR MERKEZ KÖY YOLU24.04.202410:0012:30
BOLUMERKEZ SAGLIK, SAĞLIK 1477, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., AKTEPE SK., ALAN SK., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., DAMLA SK., DARENDE SK., DODURGA CD., ELMAS, EMİR SK., GÖRKEM SK., İLKAY SK., KALE SK., KIBRISCIK SK., KORKUT SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., SERCAN, SERCAN SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., USTA, YİĞİT SK.24.04.202409:0015:30
BOLUMUDURNU AŞAĞI, BAYRAMLI, DELİCE, DERE, DİBEKTAŞI, HAYALLAR, MANGIRLAR, ORTA, SARIYAR, SÜRMELİ, YENİ ABANT YOLU CD., ACAR SK., ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ALPAĞUT DİBEKTAŞI  MAH, ALPAĞUT KÖYÜ ESELER MAH, ANAYOL CD., ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, DELİCE KÖY YOLU, DELİCE KÖYÜ YOLU, MANGIRLAR KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, SAMAT KÖYÜ, SAMAT KÖYÜ YOLU, SARIYAR KÖYÜ YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU24.04.202410:0014:00
BOLUGEREDE AHLAT SOKAK, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER OSB, HACI IPEKLER, YENI, YENİ 100. SK., 101. SK., AĞLADI SK., AHLAT SK., ALIÇ SK., ARDA SK., ARDIÇ SK., ARDIÇLI SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇELİ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇEVIKOGLU, ÇEVİKOĞLU SK., ÇIGDEM, DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GEREDE- KARABÜK BAĞLANTISI, GÜL SK., GÜVEN SK., H. EMİN EFENDİ CD., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI EMİN EFENDİ CD., HACI IPEKLER MAHALLE YOLU, HACI SADIK, HACI SADIK SK., HALİS SK., İLKOKUL SK., İSMAİL GÜR CD., KARABÜK, KARABÜK CD., KIBLE, KIBLE SK., KIYMET SK., MERT SK., MIMAR SINAN, NALBANT CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., POYRAZ, RÜZGAR SK., SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, SERÇE, SERÇE SK., SERİN SK., SÜLEYMANİYE SK., ŞİMŞİR SK., TABAKHANELER 10 NOLU, TABAKHANELER 6 NOLU SK., TABAKHANELER 6.NOLU, TABAKHANELER 6.NOLU SK., TABAKHANELER 7 NOLU, TABAKHANELER 7 NOLU SK., TEPE, TEPE SK., TURGUT ÖZAL, YAĞMUR SK., YAYLACI SK., YUNUS EMRE CD., YÜKSEL, YÜKSEL CD., YÜZÜNCÜYIL CD., ZIRVE, ZİRVE CD.24.04.202410:0015:00
# nisan, mudurnu, tarih, karabük

22 Nis 2024 - 11:12 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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