Bolu'nun At Yaylası çöplüğe döndü! Doğa felaketinin izleri

Çöp Dağlarıyla Boğuşan At Yaylası
Bolu'nun incisi At Yaylası, yaban hayatın vazgeçilmez adresi olmasına rağmen, artan çöp yığınlarıyla mücadele ediyor. Vatandaşların piknik sonrası geride bıraktığı plastik şişeler ve poşetler, yeşil alanları kirletiyor ve doğal dengeyi bozuyor.
Doğa Katliamı Ormanları Sardı
Yılkı Atları'nın cirit attığı bu muhteşem coğrafya, insan etkisiyle adeta darmadağın oldu. Ormanlık alanlara bırakılan çöp poşetleri, doğanın sessiz çığlığına dönüşerek, çevre kirliliğinin acı gerçeğini gözler önüne seriyor.
Çevre Bilinci Eksikliği Tehlike Saçıyor
Çöp atıklarının istiflendiği bölgeler, doğanın kalbine saplanmış bir hançer gibi. Her geçen gün artan çevre kirliliği, sadece doğal yaşamı değil, insan sağlığını da tehdit ediyor. Bu vahim tabloyla başa çıkmak için toplumsal çevre bilincinin artması şart.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.