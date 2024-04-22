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Bolu'nun At Yaylası çöplüğe döndü! Doğa felaketinin izleri

Bolu'nun eşsiz güzelliklere sahip doğa cenneti At Yaylası, insanların ihmaliyle çirkin bir görüntüye büründü. Ormanlık alanlar, vatandaşların bıraktığı çöp yığınlarıyla dolup taşarken, doğal yaşamı tehdit eden plastik atıklar her yeri kapladı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'nun At Yaylası çöplüğe döndü! Doğa felaketinin izleri mask
Bolu'nun At Yaylası çöplüğe döndü! Doğa felaketinin izleri
Bolu'nun At Yaylası çöplüğe döndü! Doğa felaketinin izleri
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Çöp Dağlarıyla Boğuşan At Yaylası

Bolu'nun incisi At Yaylası, yaban hayatın vazgeçilmez adresi olmasına rağmen, artan çöp yığınlarıyla mücadele ediyor. Vatandaşların piknik sonrası geride bıraktığı plastik şişeler ve poşetler, yeşil alanları kirletiyor ve doğal dengeyi bozuyor.

Bolu'nun At Yaylası çöplüğe döndü! Doğa felaketinin izleri

Doğa Katliamı Ormanları Sardı

Yılkı Atları'nın cirit attığı bu muhteşem coğrafya, insan etkisiyle adeta darmadağın oldu. Ormanlık alanlara bırakılan çöp poşetleri, doğanın sessiz çığlığına dönüşerek, çevre kirliliğinin acı gerçeğini gözler önüne seriyor.Bolu'nun At Yaylası çöplüğe döndü! Doğa felaketinin izleri

Çevre Bilinci Eksikliği Tehlike Saçıyor

Çöp atıklarının istiflendiği bölgeler, doğanın kalbine saplanmış bir hançer gibi. Her geçen gün artan çevre kirliliği, sadece doğal yaşamı değil, insan sağlığını da tehdit ediyor. Bu vahim tabloyla başa çıkmak için toplumsal çevre bilincinin artması şart.Bolu'nun At Yaylası çöplüğe döndü! Doğa felaketinin izleri
# doğa, çevre

22 Nis 2024 - 11:39 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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