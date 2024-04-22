25 Nisan 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Kıbrıscık, Mengen Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

25 Nisan 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|KIBRISCIK
|BALI
|BALİ KÖYÜ YOLU
|25.04.2024
|13:30
|14:30
|BOLU
|KIBRISCIK
|SOĞUKSU
|TAŞLIK KÖYÜ YOLU
|25.04.2024
|09:00
|11:30
|BOLU
|MENGEN
|BAYRAKTARLAR, CÜNÜTLER, HATIPLAR
|BAYRAKTARLAR MAHALLE YOLU, CÜNÜTLER MAHALLE YOLU, DÜZAĞAÇ CÜNÜTLER, DÜZAĞAÇ KÖY YOLU, HATIPLAR MAHALLE YOLU, HATİPLER YOLU
|25.04.2024
|09:30
|16:00
|BOLU
|MENGEN
|HAYRANLAR
|KAYABAŞI KÖYÜ YOLU
|25.04.2024
|09:30
|13:00
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|ADAKÖY, ADAKÖY MERKEZ, ASAGI, AŞAĞI, BAYIR, GEREDE YOLU, IMAMLAR, İMAMLAR, KADILAR, KADIRLER, KADİRLER, TABAKLAR, UZUNLAR
|ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, ANADOLU OTOYOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, DOGANCI KÖYÜ, DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ MEVKİ DÖRTDİVA, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DR.SADIK AHMET CD., GEREDE YOLU MEVKII, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, TABAKLAR MAHALLE YOLU, UZUNLAR MAHALLE YOLU, YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKUL
|25.04.2024
|09:30
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ÇÖMLEKÇİLER, MERKEZ
|1. SOK, 1236. SOK, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI
|25.04.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|ASMA, YUKARI
|ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU
|25.04.2024
|10:00
|14:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.