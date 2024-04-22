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25 Nisan 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Kıbrıscık, Mengen Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

25 Nisan 2024 Perşembe Bolu Merkez, Mengen, Kıbrıscık, Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
25 Nisan 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Kıbrıscık, Mengen Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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25 Nisan 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUKIBRISCIK BALI BALİ KÖYÜ YOLU25.04.202413:3014:30
BOLUKIBRISCIK SOĞUKSU TAŞLIK KÖYÜ YOLU25.04.202409:0011:30
BOLUMENGEN BAYRAKTARLAR, CÜNÜTLER, HATIPLAR BAYRAKTARLAR MAHALLE YOLU, CÜNÜTLER MAHALLE YOLU, DÜZAĞAÇ CÜNÜTLER, DÜZAĞAÇ KÖY YOLU, HATIPLAR MAHALLE YOLU, HATİPLER YOLU25.04.202409:3016:00
BOLUMENGEN HAYRANLAR KAYABAŞI KÖYÜ YOLU25.04.202409:3013:00
BOLUDÖRTDİVAN ADAKÖY, ADAKÖY MERKEZ, ASAGI, AŞAĞI, BAYIR, GEREDE YOLU, IMAMLAR, İMAMLAR, KADILAR, KADIRLER, KADİRLER, TABAKLAR, UZUNLAR ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, ANADOLU OTOYOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, DOGANCI KÖYÜ, DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ MEVKİ DÖRTDİVA, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DR.SADIK AHMET CD., GEREDE YOLU MEVKII, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, TABAKLAR  MAHALLE YOLU, UZUNLAR   MAHALLE YOLU, YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKUL25.04.202409:3015:30
BOLUMERKEZ ÇÖMLEKÇİLER, MERKEZ 1. SOK, 1236. SOK, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI25.04.202409:0015:30
BOLU MUDURNU ASMA, YUKARI ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU25.04.202410:0014:00
# nisan, mudurnu, tarih

22 Nis 2024 - 11:40 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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