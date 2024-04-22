- Gündem

23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hava tahminlerine göre, Bolu, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak, Kastamonu ve Sinop'ta neler bekleniyor? İşte detaylar...

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz! mask
23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!
23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!
+7
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'da Hava Durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 23 Nisan 2024 Salı günü Bolu ve çevresinde hava yağışlı olacak. Gökgürültülü ve sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 24, en düşük 9 derece olacak.

23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Bartın'da Hava Durumu:

Bartın'da ise 23 Nisan 2024 Salı günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 24, en düşük ise 10 derece olacak.

23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Düzce'de Hava Durumu:

Düzce'de hava gökgürültülü sağanak yağışlı olacak. En yüksek sıcaklık 23, en düşük ise 12 derece olarak tahmin ediliyor.

23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Karabük'te Hava Durumu:

Karabük'te ise hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 25, en düşük ise 10 derece olacak.

23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Zonguldak'ta Hava Durumu:

Zonguldak'ta 23 Nisan 2024 Salı günü gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 13 derece olacak.23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Kastamonu'da Hava Durumu:

Kastamonu'da ise hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 24, en düşük ise 8 derece olacak.23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Sinop'ta Hava Durumu:

Son olarak Sinop'ta hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 20, en düşük ise 15 derece olacak.

Çocukların heyecanla beklediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Bolu ve Batı Karadeniz'deki hava durumu çeşitlilik gösteriyor.

# nisan, karadeniz, karabük, meteoroloji, kastamonu, hava durumu, düzce

22 Nis 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL