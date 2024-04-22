23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 23 Nisan 2024 Salı günü Bolu ve çevresinde hava yağışlı olacak. Gökgürültülü ve sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 24, en düşük 9 derece olacak.

Bartın'da Hava Durumu:

Bartın'da ise 23 Nisan 2024 Salı günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 24, en düşük ise 10 derece olacak.

Düzce'de Hava Durumu:

Düzce'de hava gökgürültülü sağanak yağışlı olacak. En yüksek sıcaklık 23, en düşük ise 12 derece olarak tahmin ediliyor.

Karabük'te Hava Durumu:

Karabük'te ise hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 25, en düşük ise 10 derece olacak.

Zonguldak'ta Hava Durumu:

Zonguldak'ta 23 Nisan 2024 Salı günü gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 13 derece olacak.

Kastamonu'da Hava Durumu:

Kastamonu'da ise hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 24, en düşük ise 8 derece olacak.

Sinop'ta Hava Durumu:

Son olarak Sinop'ta hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 20, en düşük ise 15 derece olacak.

Çocukların heyecanla beklediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Bolu ve Batı Karadeniz'deki hava durumu çeşitlilik gösteriyor.