Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor

Bolu 1. Amatör Küme Play-off heyecanı, futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesinde büyük bir adım atan GLS Grup Aladağspor, ligde farkını ortaya koydu.

Aladağspor'dan farklı galibiyet

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kritik karşılaşmada GLS Grup Aladağspor ile Yeniçağaspor, Bolu futbol sahnesinde kıyasıya bir mücadeleye girişti. Bu önemli maçta Aladağspor, rakibini büyük bir farkla mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledi. Taşkestispor'un ligden çekilmesiyle birlikte Aladağspor, otomatik olarak bu haftayı 3 puanla kapattı.

Yeniçağaspor'un kaybı, Aladağspor'a yaradı

Aladağspor'un en yakın rakibi Yeniçağaspor ise, 7. hafta maçında Sebenspor karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyetle puan kaybetti. Bu sonuç, Aladağspor'un liderlik koltuğunu sağlamlaştırmasına yardımcı oldu.

Diğer maçlarda neler oldu?

Aynı gün içinde oynanan bir diğer önemli maçta ise Dörtdivanspor, Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan Dörtdivanspor, ligdeki konumunu güçlendirdi.

Şampiyonluk maçına doğru

GLS Grup Aladağspor, önümüzdeki hafta Yıldızspor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda 2023-2024 Bolu Şampiyonu unvanını elde etmiş olacak. Mavi beyazlıların bu kritik karşılaşmada alacağı sonuç, Bolu 1. Amatör Küme şampiyonluğunu belirleyecek.