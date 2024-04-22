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Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor

Bolu 1. Amatör Küme'de GLS Grup Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen mavi beyazlılar, önümüzdeki maçta Yıldızspor'u yenerek Bolu Şampiyonu olmayı hedefliyor.

Mustafa Aykan
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Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor mask
Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor
Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor
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Bolu 1. Amatör Küme Play-off heyecanı, futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesinde büyük bir adım atan GLS Grup Aladağspor, ligde farkını ortaya koydu.

Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor

Aladağspor'dan farklı galibiyet

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kritik karşılaşmada GLS Grup Aladağspor ile Yeniçağaspor, Bolu futbol sahnesinde kıyasıya bir mücadeleye girişti. Bu önemli maçta Aladağspor, rakibini büyük bir farkla mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledi. Taşkestispor'un ligden çekilmesiyle birlikte Aladağspor, otomatik olarak bu haftayı 3 puanla kapattı.

Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor

Yeniçağaspor'un kaybı, Aladağspor'a yaradı

Aladağspor'un en yakın rakibi Yeniçağaspor ise, 7. hafta maçında Sebenspor karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyetle puan kaybetti. Bu sonuç, Aladağspor'un liderlik koltuğunu sağlamlaştırmasına yardımcı oldu.

Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor

Diğer maçlarda neler oldu?

Aynı gün içinde oynanan bir diğer önemli maçta ise Dörtdivanspor, Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan Dörtdivanspor, ligdeki konumunu güçlendirdi.

Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor

Şampiyonluk maçına doğru

GLS Grup Aladağspor, önümüzdeki hafta Yıldızspor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda 2023-2024 Bolu Şampiyonu unvanını elde etmiş olacak. Mavi beyazlıların bu kritik karşılaşmada alacağı sonuç, Bolu 1. Amatör Küme şampiyonluğunu belirleyecek.

Bolu Amatör Küme'de Aladağspor şampiyonluk meşaleleri yakmaya hazırlanıyor

22 Nis 2024 - 12:14 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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