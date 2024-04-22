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Bolulu Hakem Batuhan Topçu Türkiye futbol tarihine adını yazdırdı

Ankara'da gerçekleşen TFFHGD 14. Olağan Genel Kurulu'nda Bolu'dan genç hakem Batuhan Topçu, tarih yazarak Türkiye'nin en genç yönetim kurulu üyesi oldu. İlhan Erdem başkanlık koltuğuna oturdu.

Mustafa Aykan
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Bolulu Hakem Batuhan Topçu Türkiye futbol tarihine adını yazdırdı mask
Bolulu Hakem Batuhan Topçu Türkiye futbol tarihine adını yazdırdı
Bolulu Hakem Batuhan Topçu Türkiye futbol tarihine adını yazdırdı
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Türkiye'nin başkenti Ankara'da, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nin (TFFHGD) 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Bolu'dan genç hakem Batuhan Topçu, TFFHGD Genel Merkez yönetimine asil üye olarak seçilerek Türkiye futbol tarihindeki en genç yönetim kurulu üyesi oldu.

Bolulu Hakem Batuhan Topçu Türkiye futbol tarihine adını yazdırdı

İlhan Erdem genel başkan olarak seçildi

Kurul, 472 delegenin katılımıyla gerçekleşti ve 442 delegenin oy kullandığı seçimlerde İlhan Erdem, genel başkan olarak seçildi. Erdem, seçilmesinin ardından yaptığı ilk icraat olarak genç hakem Batuhan Topçu'yu yönetim kuruluna dahil etti. Bu atama ile Topçu, dernek tarihindeki en genç yönetim kurulu üyesi unvanını elde etti.

Bolulu Hakem Batuhan Topçu Türkiye futbol tarihine adını yazdırdı

Türkiye'nin en genç yönetim kurulu üyesi

Batuhan Topçu'nun seçilmesi, Türkiye'deki futbol hakemliği camiasında genç yeteneklere verilen önemi gösteriyor. Topçu, görevi boyunca futbol hakemliği ve gözlemciliği alanlarında önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. Genel Başkan İlhan Erdem ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye futbolunun gelişimine katkı sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

Bolulu Hakem Batuhan Topçu Türkiye futbol tarihine adını yazdırdı

Genç yeteneklere güven

TFFHGD'nin genç yeteneklere verdiği bu önemli görevler, Türkiye futbolunun geleceğine yapılan yatırımlar olarak görülüyor. Batuhan Topçu'nun bu tarihi başarısı, diğer genç hakemlere de ilham kaynağı olacak ve Türkiye futbolunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Bolulu Hakem Batuhan Topçu Türkiye futbol tarihine adını yazdırdı

# başkan, türkiye, ankara

22 Nis 2024 - 13:12 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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