KPSS şartı olmadan başvuru imkânı!

İlkokul mezunları için devlet iş fırsatı

İlkokul mezunlarına müjde! Artık devletin güvencesinde işe alımlar, KPSS şartı olmadan gerçekleştiriliyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan bu işe alımlarla ilgili tüm detaylar haberimizde!

Başvuru süreci ve detaylar

İlkokul mezunu vatandaşlar, İŞKUR'un belirlediği link üzerinden online başvurularını gerçekleştirecekler. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl Göç İdaresi Başkanlığı için 22 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında kabul edilecek.

Adaylarda aranan şartlar

Başvuru yapacak adayların en temel şartı, en az ilkokul mezunu olmalarıdır. Bunun yanı sıra, askerliklerini yapmış olmaları, 18 yaşından büyük olmaları ve adli sicillerinin temiz olması gerekmektedir.

Kura ile işe alım

Söz konusu işe alımlar kura ile yapılacak ve bu kura noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Ancak, başvuru yapacak adayların İstanbul'da ikamet etmeleri gerekmektedir.

Başvuru linki ve önemli kurallar

Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/ linki üzerinden online olarak yapılacak. Başvuruların sadece bu link üzerinden kabul edileceğini unutmayın. Ayrıca, ilana sadece İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar başvurabilecektir.

İlkokul mezunu ve KPSS şartı olmadan devlet işine başvurmak isteyenler için bu fırsatı kaçırmayın!