22 Nis 2024 - 14:00- Ekonomi G:

KPSS şartı olmadan başvuru imkânı!

İlkokul mezunu vatandaşlar için İŞKUR üzerinden yapılacak devlet işe alımları, KPSS şartı olmadan gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'na yapılacak personel alımı detayları ve başvuru süreci haberimizde!

Sadiye Dura
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KPSS şartı olmadan başvuru imkânı! mask
KPSS şartı olmadan başvuru imkânı!
KPSS şartı olmadan başvuru imkânı!
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İlkokul mezunları için devlet iş fırsatı

İlkokul mezunlarına müjde! Artık devletin güvencesinde işe alımlar, KPSS şartı olmadan gerçekleştiriliyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan bu işe alımlarla ilgili tüm detaylar haberimizde!

KPSS şartı olmadan başvuru imkânı!

Başvuru süreci ve detaylar

İlkokul mezunu vatandaşlar, İŞKUR'un belirlediği link üzerinden online başvurularını gerçekleştirecekler. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl Göç İdaresi Başkanlığı için 22 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında kabul edilecek.KPSS şartı olmadan başvuru imkânı!

Adaylarda aranan şartlar

Başvuru yapacak adayların en temel şartı, en az ilkokul mezunu olmalarıdır. Bunun yanı sıra, askerliklerini yapmış olmaları, 18 yaşından büyük olmaları ve adli sicillerinin temiz olması gerekmektedir.KPSS şartı olmadan başvuru imkânı!

Kura ile işe alım

Söz konusu işe alımlar kura ile yapılacak ve bu kura noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Ancak, başvuru yapacak adayların İstanbul'da ikamet etmeleri gerekmektedir.KPSS şartı olmadan başvuru imkânı!

Başvuru linki ve önemli kurallar

Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/ linki üzerinden online olarak yapılacak. Başvuruların sadece bu link üzerinden kabul edileceğini unutmayın. Ayrıca, ilana sadece İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar başvurabilecektir.KPSS şartı olmadan başvuru imkânı!

İlkokul mezunu ve KPSS şartı olmadan devlet işine başvurmak isteyenler için bu fırsatı kaçırmayın!

# nisan, istanbul

22 Nis 2024 - 14:00 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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