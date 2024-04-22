Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler

MHRS düzenlemesi ve yeni kısıtlamalar

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), sağlık hizmetlerini düzenlemek ve verimliliği artırmak için kullanılan bir platformdur. Son yapılan düzenleme, randevuya gitmeyen hastaları bekleyen ciddi kısıtlamaları içeriyor. Peki, bu kısıtlamalar neler?

Onay süreci ve randevu verme zamanı

Artık randevu almak yetmez, hastaların randevuya gitmeye karar verdiği tarihten bir gün önce, saat 23.59'a kadar onay vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için başka hastalara randevu verilebilecek.

Atıl kapasitenin verimli kullanımı

Düzenleme, hastanelerdeki atıl kapasitenin verimli bir şekilde kullanılmasını hedefliyor. Son dakika iptallerinin ve randevuya gitmeyen hastaların sayısının azaltılması amaçlanıyor.

Mağduriyetin önlenmesi ve yeniden düzenleme

Önceki düzenlemelerde mağduriyet yaşayanlar için yeni düzenleme ile bu durumun önüne geçilmeye çalışılıyor. Bakanlık, uygulama ilerledikçe gerekli tedbirleri almaya devam edecek.

Randevu sahiplerine sorumluluk

Randevu sahiplerinin artan sorumluluğu, sadece kendi sağlıkları için değil, diğer hastaların da erişimini etkileyebilir. Bu düzenleme ile hastaların randevularına daha sorumlu bir şekilde yaklaşmaları amaçlanıyor.

Bu düzenlemenin özellikle Bolu ve Batı Karadeniz'deki hastalar üzerindeki etkileri önemli. Toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor.