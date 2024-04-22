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Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler

Bolu ve Batı Karadeniz’de sağlık kuruluşlarından randevu alan hastalar için uyarı geldi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yapılan düzenleme ile randevuya gitmeyen hastaları bekleyen yeni kısıtlamalar neler? Sağlık alanında önemli bir adım olan bu düzenlemenin detayları ve etkileri haberimizde!

Esra Perçin
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Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler mask
Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler
Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler
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MHRS düzenlemesi ve yeni kısıtlamalar

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), sağlık hizmetlerini düzenlemek ve verimliliği artırmak için kullanılan bir platformdur. Son yapılan düzenleme, randevuya gitmeyen hastaları bekleyen ciddi kısıtlamaları içeriyor. Peki, bu kısıtlamalar neler?

Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler

Onay süreci ve randevu verme zamanı

Artık randevu almak yetmez, hastaların randevuya gitmeye karar verdiği tarihten bir gün önce, saat 23.59'a kadar onay vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için başka hastalara randevu verilebilecek.

Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler

Atıl kapasitenin verimli kullanımı

Düzenleme, hastanelerdeki atıl kapasitenin verimli bir şekilde kullanılmasını hedefliyor. Son dakika iptallerinin ve randevuya gitmeyen hastaların sayısının azaltılması amaçlanıyor.Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler

Mağduriyetin önlenmesi ve yeniden düzenleme

Önceki düzenlemelerde mağduriyet yaşayanlar için yeni düzenleme ile bu durumun önüne geçilmeye çalışılıyor. Bakanlık, uygulama ilerledikçe gerekli tedbirleri almaya devam edecek.Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler

Randevu sahiplerine sorumluluk

Randevu sahiplerinin artan sorumluluğu, sadece kendi sağlıkları için değil, diğer hastaların da erişimini etkileyebilir. Bu düzenleme ile hastaların randevularına daha sorumlu bir şekilde yaklaşmaları amaçlanıyor.Bolu ve çevresinde MHRS’den randevu alanların bilmesi gerekenler

Bu düzenlemenin özellikle Bolu ve Batı Karadeniz'deki hastalar üzerindeki etkileri önemli. Toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor.

# karadeniz

22 Nis 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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