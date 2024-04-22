22 Nis 2024 - 13:39- Asayiş G:

Lüks otomobilleri taşıyan 50 milyon liralık tır az kalsın yanıyordu

Anadolu Otoyolu'nda 50 milyon TL değerindeki lüks otomobilleri taşıyan tır, balatalardaki yangın sonucu az kalsın yanıyordu. İtfaiyenin hızlı müdahalesi büyük bir felaketi önledi.

İhlas Haber Ajansı
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Lüks otomobilleri taşıyan 50 milyon liralık tır az kalsın yanıyordu mask
Lüks otomobilleri taşıyan 50 milyon liralık tır az kalsın yanıyordu
Lüks otomobilleri taşıyan 50 milyon liralık tır az kalsın yanıyordu
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Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen olayda, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki lüks otomobilleri taşıyan bir tır, balatalarında çıkan yangın sebebiyle büyük tehlike atlattı. İstanbul’dan Ankara yönüne doğru seyir halinde olan Scania marka 41 UZ 324 plakalı tırın sürücüsü M.A., aracın balatalarından yükselen dumanı fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Lüks otomobilleri taşıyan 50 milyon liralık tır az kalsın yanıyordu

Yangına Hızlı Müdahale Büyük Felaketi Önledi

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, tırın lastiklerinde başlayan yangını başarıyla kontrol altına alarak, değerli otomobillerin alevlere teslim olmasını engelledi. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaparak herhangi bir yeniden alevlenme ihtimaline karşı önlem aldı.Lüks otomobilleri taşıyan 50 milyon liralık tır az kalsın yanıyordu

Trafikte Aksamalar Yaşandı

Yangın sırasında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman trafiğe kapandı. Bu durum, otoyolda kısa süreli de olsa trafik aksamalarına neden oldu. Güvenlik güçleri, olay yerinde gerekli önlemleri alarak trafik akışını normale döndürmek için çalıştı.Lüks otomobilleri taşıyan 50 milyon liralık tır az kalsın yanıyordu
# düzce, istanbul, trafik, ankara

22 Nis 2024 - 13:39 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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