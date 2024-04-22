Lüks otomobilleri taşıyan 50 milyon liralık tır az kalsın yanıyordu

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen olayda, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki lüks otomobilleri taşıyan bir tır, balatalarında çıkan yangın sebebiyle büyük tehlike atlattı. İstanbul’dan Ankara yönüne doğru seyir halinde olan Scania marka 41 UZ 324 plakalı tırın sürücüsü M.A., aracın balatalarından yükselen dumanı fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangına Hızlı Müdahale Büyük Felaketi Önledi

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, tırın lastiklerinde başlayan yangını başarıyla kontrol altına alarak, değerli otomobillerin alevlere teslim olmasını engelledi. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaparak herhangi bir yeniden alevlenme ihtimaline karşı önlem aldı.

Trafikte Aksamalar Yaşandı

Yangın sırasında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman trafiğe kapandı. Bu durum, otoyolda kısa süreli de olsa trafik aksamalarına neden oldu. Güvenlik güçleri, olay yerinde gerekli önlemleri alarak trafik akışını normale döndürmek için çalıştı.