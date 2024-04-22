- Teknoloji

Türkiye'nin ileri teknoloji harikası, SAR9 Gen3 tanıtıldı!

Türk silah sanayiinin öncü firmalarından Sarsılmaz, yerli tasarım ve mühendislik harikası yeni nesil tabanca serisi SAR9'un en son üyesi Gen3'ü görkemli bir lansmanla tanıttı. Gelişmiş özellikleri ve üstün teknolojiyle donatılmış SAR9 Gen3, Türkiye'nin ilk polimer tabancası ve özgün yerli görev tabancası olma özelliğini taşıyor.

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Türkiye'nin ileri teknoloji harikası, SAR9 Gen3 tanıtıldı! mask
Türkiye'nin ileri teknoloji harikası, SAR9 Gen3 tanıtıldı!
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Avrupa'nın Zirvesinde: Sarsılmaz'dan Yenilikçi Silah Teknolojisi

Sarsılmaz, Türkiye ve Avrupa'nın lider silah üreticileri arasında yer alarak, yıllık 440 bin tabanca ve 120 bin piyade tüfeği üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Firma, tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen silah sistemlerini 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor, uluslararası alanda da büyük başarılara imza atıyor.

Türkiye'nin ileri teknoloji harikası, SAR9 Gen3 tanıtıldı!

SAR9 Gen3: Teknoloji ve Güvenlik İçin Yeni Standartlar

SAR9 Gen3, polimer gövde, paslanmaz kaset, yüksek alaşımlı çelik namlu ve kapak gibi özellikleri bir arada sunuyor. Silah, geniş güvenlik özellikleriyle donatılmış; tetik emniyeti, yarı kurulu sistem ve gövde emniyeti gibi unsurları daha ileri bir seviyeye taşıyarak kullanıcılara üst düzey kontrol ve güvenlik sunuyor. 18 derecelik kavrama açısı ve üst kapak tasarımı, SAR9 Gen3'ü zorlu koşullarda bile rahat kullanım için ideal kılıyor. Ayrıca, gelişmiş fonksiyonlara sahip reddot opsiyonu ile uyumlu mekanik nişan hattı, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.Türkiye'nin ileri teknoloji harikası, SAR9 Gen3 tanıtıldı!

Sarsılmaz'dan Geleceğe Yatırım: SAR9 Gen3

Bu yeni nesil tabanca, Türkiye'nin savunma teknolojisindeki yenilikçi yaklaşımının ve mühendislik kabiliyetinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. SAR9 Gen3, ulusal güvenliğimizi güçlendirirken aynı zamanda global pazarda Türkiye'nin yerini daha da sağlamlaştıracak.

# teknoloji, avrupa, uluslararası, türkiye

22 Nis 2024 - 13:43 Düzce- Teknoloji

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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