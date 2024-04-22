Bolu için Milletvekili ve Vali, Bakan Ersoy ile görüştü

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti. Bu ziyaret, Bolu'nun kalkınma stratejilerini ve turizm potansiyelini ele almak üzere gerçekleştirildi.

Turizm ve kültür odaklı görüşme

Görüşmenin ana teması, Bolu'nun turizm ve kültür alanlarındaki gelişimi ve potansiyelini artırmaktı. Milletvekili Coşkunyürek ve Vali Kılıç, Bolu'nun zengin kültürel mirasını koruyarak ve turizm yatırımlarını destekleyerek bölgenin turizm cazibesini artırmayı amaçladılar.

Proje ve talepler

Yeni İl Halk Kütüphanesi inşası

Yukarı Taşhan'ın bakım ve onarım çalışmaları

Bolu-Yedigöller ve Bolu Kartalkaya Yolu'nun yapımı

Köroğlu Turizm Bölgesi Master Planı hazırlığı

Yeniçağa Gölü çevresinde kilit parke taşı ihtiyacı

Yeniçağa Eski Belediye Binası'nın restorasyonu

Yeniçağa Şair Dertli Anma Programı için ödenek talebi

Kıbrıscık Tarihi Karaköy Camii'nin restorasyonu

Taşoluk ve Hıdırşeyhler Höyüğü'nün bilimsel araştırma kazısı projesi

Göynük Çubuk Gölü Kamp Alanı ve Yürüyüş Yolu Projesi

Dörtdivan Amanlar Yaylası Konaklamalı Mesire Alanı Projesi

Mengen Aşçılık Festivali için ödenek talebi

Gerede'de düzenlenecek festivaller için ödenek talebi

Gerede Yeni İlçe Halk Kütüphanesi'nin yapımı

Gerede'de kilit parke taşı ihtiyacı

Hizmette durmak yok

Milletvekili Coşkunyürek, yerel seçimlerin ardından hizmet siyasetine hızla dönüldüğünü ve Bolu'nun refahı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Teşekkür ve gelecek vizyonu

Milletvekili Coşkunyürek, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür ederek, Bolu'nun gelişimi için gösterdiği ilgi ve destekten dolayı minnettarlığını dile getirdi. Bolu'nun kalkınması ve turizm potansiyelinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.