Bolu için Milletvekili ve Vali, Bakan Ersoy ile görüştü

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti. Bu ziyaret, Bolu'nun kalkınma stratejilerini ve turizm potansiyelini ele almak üzere gerçekleştirildi.
Turizm ve kültür odaklı görüşme
Görüşmenin ana teması, Bolu'nun turizm ve kültür alanlarındaki gelişimi ve potansiyelini artırmaktı. Milletvekili Coşkunyürek ve Vali Kılıç, Bolu'nun zengin kültürel mirasını koruyarak ve turizm yatırımlarını destekleyerek bölgenin turizm cazibesini artırmayı amaçladılar.
Proje ve talepler
Yeni İl Halk Kütüphanesi inşası
Yukarı Taşhan'ın bakım ve onarım çalışmaları
Bolu-Yedigöller ve Bolu Kartalkaya Yolu'nun yapımı
Köroğlu Turizm Bölgesi Master Planı hazırlığı
Yeniçağa Gölü çevresinde kilit parke taşı ihtiyacı
Yeniçağa Eski Belediye Binası'nın restorasyonu
Yeniçağa Şair Dertli Anma Programı için ödenek talebi
Kıbrıscık Tarihi Karaköy Camii'nin restorasyonu
Taşoluk ve Hıdırşeyhler Höyüğü'nün bilimsel araştırma kazısı projesi
Göynük Çubuk Gölü Kamp Alanı ve Yürüyüş Yolu Projesi
Dörtdivan Amanlar Yaylası Konaklamalı Mesire Alanı Projesi
Mengen Aşçılık Festivali için ödenek talebi
Gerede'de düzenlenecek festivaller için ödenek talebi
Gerede Yeni İlçe Halk Kütüphanesi'nin yapımı
Gerede'de kilit parke taşı ihtiyacı
Hizmette durmak yok
Milletvekili Coşkunyürek, yerel seçimlerin ardından hizmet siyasetine hızla dönüldüğünü ve Bolu'nun refahı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Teşekkür ve gelecek vizyonu
Milletvekili Coşkunyürek, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür ederek, Bolu'nun gelişimi için gösterdiği ilgi ve destekten dolayı minnettarlığını dile getirdi. Bolu'nun kalkınması ve turizm potansiyelinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.