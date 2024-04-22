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Bolu'da 23 Nisan kutlamaları başladı! Minik öğrenciler makam koltuklarında

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde, geleneksel olarak minik öğrencilere devredilen makam koltuklarında, çocuklar ilk yönetim deneyimlerini yaşadılar.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da 23 Nisan kutlamaları başladı! Minik öğrenciler makam koltuklarında mask
Bolu'da 23 Nisan kutlamaları başladı! Minik öğrenciler makam koltuklarında
Bolu'da 23 Nisan kutlamaları başladı! Minik öğrenciler makam koltuklarında
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Göynük'te Öğrenciler Belediye Başkanının Koltuğunda

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, 23 Nisan dolayısıyla makamını Dedeler Ali Ericek İlkokulu öğrencileri Barış Efe Başaran, Eylül Aydın ve Ceylin Zümre Kutlu'ya devretti. Başkan koltuğuna oturan minik öğrenciler, toplumun sorunlarına dikkat çekti ve çözüm önerileri sundu. Ali Oral, çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi ve başarılar diledi.

Bolu'da 23 Nisan kutlamaları başladı! Minik öğrenciler makam koltuklarında

Mudurnu Belediyesi'nde Öğrenciler Çevre Bilinci Aşıladı

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, makamını Mudurnu Abdürrahim Tırsi Ortaokulu öğrencileri Medine Erdem, Sümeyye Elif Çetin ve Berra Eker'e bıraktı. Belediye yazı işleri müdürüne okullardaki eksikliklerin giderilmesi talimatını veren öğrenciler, çevre temizliğinin önemini vurguladılar ve çeşitli kültürel geziler düzenlenmesini istediler.Bolu'da 23 Nisan kutlamaları başladı! Minik öğrenciler makam koltuklarında

Dumlupınar İlköğretim'den Kaymakamlık Deneyimi

Mudurnu Kaymakamı Aykan Kalaycıoğlu da makamını Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencilerine devretti. Öğrenciler, bu fırsatı değerlendirerek kendilerini ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan Kaymakam Kalaycıoğlu'na iletti.Bolu'da 23 Nisan kutlamaları başladı! Minik öğrenciler makam koltuklarında

# çevre, nisan, başkan, mudurnu, belediye, belediye başkanı

22 Nis 2024 - 15:16 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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