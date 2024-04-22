Bolu'da 23 Nisan kutlamaları başladı! Minik öğrenciler makam koltuklarında

Göynük'te Öğrenciler Belediye Başkanının Koltuğunda

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, 23 Nisan dolayısıyla makamını Dedeler Ali Ericek İlkokulu öğrencileri Barış Efe Başaran, Eylül Aydın ve Ceylin Zümre Kutlu'ya devretti. Başkan koltuğuna oturan minik öğrenciler, toplumun sorunlarına dikkat çekti ve çözüm önerileri sundu. Ali Oral, çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi ve başarılar diledi.

Mudurnu Belediyesi'nde Öğrenciler Çevre Bilinci Aşıladı

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, makamını Mudurnu Abdürrahim Tırsi Ortaokulu öğrencileri Medine Erdem, Sümeyye Elif Çetin ve Berra Eker'e bıraktı. Belediye yazı işleri müdürüne okullardaki eksikliklerin giderilmesi talimatını veren öğrenciler, çevre temizliğinin önemini vurguladılar ve çeşitli kültürel geziler düzenlenmesini istediler.

Dumlupınar İlköğretim'den Kaymakamlık Deneyimi

Mudurnu Kaymakamı Aykan Kalaycıoğlu da makamını Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencilerine devretti. Öğrenciler, bu fırsatı değerlendirerek kendilerini ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan Kaymakam Kalaycıoğlu'na iletti.