Bolu’da sıcak rekor kıracak! Afrika sıcakları kapıdan girmek üzere!

Bolu sıcaklık rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Bolu, Nisan ayında Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ile tarihi sıcaklık rekorlarına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, ay sonunda beklenen sıcaklıklar, son 30 yılda Bolu'da kaydedilen en yüksek değerlere ulaşacak. Bu durum, şehrin iklim tarihinde yeni bir sayfa açacak.

32 derece ile yeni bir rekor geliyor

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, 24 Nisan Çarşamba günü Bolu'da hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, 1991-2020 yılları arasında Bolu için kaydedilen en yüksek Nisan sıcaklığı olan 28,4 dereceyi geçerek yeni bir rekorun habercisi oluyor.

Sıcak hava dalgasının geniş etkileri

Afrika'dan gelen bu yoğun sıcak hava dalgası, Bolu ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin geneline yayılacak. İlkbahar mevsiminde beklenmedik bu sıcaklık artışı, bölgesel iklim koşullarında belirgin bir değişiklik yaratarak, uzmanları ve halkı alarma geçirmiş durumda.

Uzmanlar halkı uyarıyor

Meteoroloji uzmanları, hızla yükselen sıcaklıklar karşısında vatandaşları uyarıyor. Güneş koruyucu kullanımı, yeterli su tüketimi ve en sıcak saatlerde dışarı çıkmamak gibi önlemler, sıcak hava dalgasının olası olumsuz etkilerini minimize etmeye yardımcı olabilir. Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin ve yaşlıların bu konuda daha dikkatli olmalarını öneriyor.

Bolu'da alınması gereken önlemler

Sıcak hava koşullarıyla başa çıkmak için alınabilecek önlemler arasında, klimalı ortamlarda vakit geçirmek, ağır fiziksel aktiviteleri sınırlamak ve özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmaktan kaçınmak bulunuyor. Bolu Belediyesi ve yerel sağlık kuruluşları, sıcak hava dalgasına karşı hazırlıklarını artırarak, halk sağlığını koruma altına almayı hedefliyor.

Bolu'daki bu olağandışı sıcaklık artışları, küresel iklim değişikliğinin lokal etkilerine dair somut bir örnek teşkil ediyor. Uzmanlar, benzer sıcak hava dalgalarının gelecekte daha sık yaşanabileceğini ve bu durumun şehir planlaması ile altyapı projelerini etkileyeceğini öngörüyor.