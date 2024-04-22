Survivor All Star 2024 Birleşme Partisinde şarkı yarışmasının galibi belli oldu!

Şarkı Yarışmasında Kimler Öne Çıktı?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2024, bu kez de Birleşme Partisi ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Partide yarışmacılar, müzikal yeteneklerini gösterme fırsatı buldu. Şarkı yarışmasında finalde mücadele eden isimler Batuhan, Ogeday, Özgür ve Berna oldu. Performanslarını jüri önünde sergileyen yarışmacılar, izleyicilerden de tam not aldı.

Özgür Zirveye Oturdu

Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda, yarışmanın birincisi 26 puanla Özgür olarak belirlendi. Özgür, rakiplerine fark atarak şarkı yarışmasında birinciliği göğüsledi. Berna ise 24 puanla ikinci, Batuhan 20 puanla üçüncü olurken, Ogeday 10 puanla dördüncü sırayı aldı.

Eğlenceli Anlar Ekranlara Yansıdı

Survivor All Star 2024'ün Birleşme Partisi, hem rekabet hem de eğlence dolu anları ile yine unutulmaz bir geceye imza attı. Yarışmacıların şarkı performansları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yarışmacılar, sahne performansları ile hem jüriyi hem de seyircileri etkilemeyi başardı.

Özgür'ün bu büyük başarısı, onun yarışmadaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. Survivor All Star 2024, yarışmacıların sadece fiziksel değil, aynı zamanda sanatsal yeteneklerini de ortaya koyduğu zengin içerikli bölümlerle dolu. Bu heyecan dolu sezonu kaçırmayın!