Bolu’da fener alayı ve konser ile 23 Nisan coşkusu!

Bolu’da ışıltılı 23 Nisan kutlaması

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kapsamlı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 19.30'da başlayacak olan Fener Alayı yürüyüşü ile şehir, renk, ışık ve müzikle dolacak. Bu etkinlik, Boluluları ve şehir misafirlerini bir araya getirerek, bayram coşkusunu sokaklara taşıyacak.

Fener alayı yürüyüşü detayları

23 Nisan Salı günü valilik önünde toplanacak olan katılımcılar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde bando müzikleriyle yürüyecekler. Yürüyüş, Bolu'nun simgesel noktalarından geçerek Karaçayır Parkı'ndaki konser alanına ulaşacak. Bu yolculuk, katılımcılara hem bayramın anlamını yaşatma fırsatı sunacak hem de toplumsal birlikteliği pekiştirecek.

Herkes için açık davet

Bolu Belediyesi, bu yılki Fener Alayı yürüyüşüne şehrin tüm sakinlerini davet ediyor. Yaş, cinsiyet veya sosyal statü fark etmeksizin herkesin katılımına açık olan bu etkinlik, toplumun her kesimini bir araya getirerek gerçek bir bayram havası yaratmayı amaçlıyor.

Melek Mosso ile müzik dolu bir gece

Fener Alayı’nın ardından, Karaçayır Parkı'nda ünlü sanatçı Melek Mosso'nun konseri başlayacak. Gece boyunca sürecek olan bu müzik şöleni, günün coşkusunu daha da artıracak. Konser, hem gençlerin hem de ailelerin keyif alacağı, unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinlik öncesi bilinmesi gerekenler ve güvenlik tedbirleri

Bolu Belediyesi, etkinliğin herkes için güvenli ve keyifli geçmesi adına gerekli tüm önlemleri almış durumda. Etkinlik boyunca alanlarda sağlık ve güvenlik ekipleri hazır bulunacak, acil durumlar için önceden planlamalar yapılmış durumda. Katılımcıların rahat bir deneyim yaşamaları için her türlü detay düşünülmüş.

Bolu’nun birlik ve beraberlik mesajı

23 Nisan, Bolu için sadece bir bayram değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğin ve beraberliğin pekiştirildiği bir gün. Fener Alayı, çocukların ve yetişkinlerin bir arada, eğlence ve coşku içinde kutladıkları, toplumsal hafızada yer edecek bir etkinlik olarak kalmaya devam edecek. Bu özel gün, Boluluların ve tüm katılımcıların, birlik ve beraberlik ruhu içinde bayramı kutlamaları için mükemmel bir fırsat sunuyor.