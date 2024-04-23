23 Nisan 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 23 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

23 Nisan OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

ONURLU YAPI MALZ.İNŞ.TUR.TAR.GIDA NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ - Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

ÖZTABAK KALIP MAKİNA İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Beden İşçisi (Genel)

ALTINDAĞ OTELCİLİK YAPI SAN.VE TİC.A.Ş.- Kasiyer

ATALAY TOPCU GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ – Kasiyer

APPRİVA TEKSTİL GİYİ M SAN VE TİCARET ANO NİM ŞİRKETİ - Konfeksiyon İşçisi