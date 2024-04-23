Ümraniyespor teknik direktörü Hüsamettin Balcı Kocaelispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde sahasında Kocaelispor'u ağırladı ve önemli bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Tek golle gelen bu zafer, takımın ligde kalma mücadelesine önemli bir katkı sağladı.

Geçmiş maçlar ve karşılaşmanın detayları

Ümraniyespor, bu sezon istikrarsız sonuçlar almasına rağmen, Kocaelispor karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Hüsamettin Balcı yönetimindeki ekip, önceki haftaların aksine daha organize bir oyun sergileyerek rakibini mağlup etti. Balcı, geçmiş maçlarda elde edemedikleri sonuçlardan dolayı duyduğu memnuniyetsizliği ifade ederken, bu karşılaşmanın takım için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Takım ruhu ve yönetimden destek

Teknik sorumlu Hüsamettin Balcı, takımın kötü sonuçlara rağmen gösterdiği azimden övgüyle bahsetti. Ümraniyespor'un başkanı da takımı geçen haftaki Bolu maçı sonrası gece yarısı karşılayarak, mücadelelerinden ötürü teşekkür etmiş. Bu destek, takımın moralini yükseltmiş ve Kocaelispor karşısında galibiyet için ekstra motivasyon sağlamış.

Avrupa hayalleri ve gelecek hedefler

Balcı, Ümraniyespor'un gelecek hedefleri arasında Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti. Bu hedef şu an için uzak bir hayal gibi görünse de, Balcı yönetimin bu yöndeki inancının tam olduğunu ifade etti. Kalan maçlarda maksimum puanı hedefleyen Ümraniyespor, ligi en iyi şekilde tamamlamayı amaçlıyor.

Sonuç ve rakibe başarı dileği

Ümraniyespor, ligde kalmak için verdiği mücadeleyi sürdürürken, play-off mücadelesi veren Kocaelispor'a da başarılar diledi. Bu galibiyet, Ümraniyespor'un tüm emektarlarına adanırken, takımın ileriye dönük umutları da pekiştirildi.