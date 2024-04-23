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Korkunç kazada kimse ne olduğunu anlamadı? Sürücü olay yerinden kaçtı!

Düzce, Ağa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosikletle bir kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç kazada kimse ne olduğunu anlamadı? Sürücü olay yerinden kaçtı!
Korkunç kazada kimse ne olduğunu anlamadı? Sürücü olay yerinden kaçtı!
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Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı, 1 Kişi Yaralandı

Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde yaşanan feci trafik kazası, yerel sakinler ve yetkilileri alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Y. kontrolündeki 81 ADS 497 plakalı motosiklet, Ağa Mahallesi'nden Düzce istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 TV 580 plakalı Fiat marka kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Korkunç kazada kimse ne olduğunu anlamadı? Sürücü olay yerinden kaçtı!

Olay Yerinden Kaçan Kamyonet Sürücüsü Aranıyor

Çarpışma sonrası kamyonet sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kamyonet sürücüsü, kazanın hemen ardından büyük bir hızla olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü bulmak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Korkunç kazada kimse ne olduğunu anlamadı? Sürücü olay yerinden kaçtı!

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan motosiklet sürücüsü Dilek Y., olay yerine ivedilikle gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameraları detaylı bir şekilde inceleniyor.Korkunç kazada kimse ne olduğunu anlamadı? Sürücü olay yerinden kaçtı!

# düzce, trafik, polis

23 Nis 2024 - 09:28 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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