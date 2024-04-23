Anıtkabir ve TBMM’nin simgesi hakkında alınan karar şaşırttı!

Tarihi ve Modern Yapılarda Bir İkon: Eskipazar Sarı Traverteni

Karabük'ün Eskipazar ilçesi, antik dönemlerden günümüze değin geniş bir kullanım alanına sahip olan sarı traverten taşlarıyla ön planda. Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gibi önemli yapıların inşasında tercih edilen bu değerli taş, artık coğrafi işaret alarak koruma altına alınmayı hedefliyor. Eskipazar sarı travertenleri, açık sarı ve kahverengi tonlarındaki gözenekli yapısıyla dikkat çekerken, kimyasal yapısı sayesinde bakteri barındırmayan ve kaygan zeminlerde kayma riskini azaltan özellikleriyle de biliniyor.

Kültürel Mirasın Korunması Adına Önemli Bir Adım

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Eskipazar sarı traverteninin tescillenmesi için girişimlerde bulundu. KTSO Başkanı Fatih Çapraz liderliğindeki ekip, Eskipazar'daki taş ocaklarında detaylı incelemeler yaparak bu taşın tarih boyunca pek çok medeniyet tarafından nasıl değerlendirildiğini belgelemekte. Eskipazar traverten taşlarının coğrafi işaret alması, hem bölgesel ekonomiye katkı sağlamakta hem de bu nadide kaynağın gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynamakta.

Anıtkabir ve TBMM’deki İhtişamın Kaynağı

Anıtkabir'in inşaatında yoğun olarak kullanılan Eskipazar sarı traverteni, tarihi ve estetik değeriyle ön plana çıkıyor. Traverten, taş işçileri tarafından kolay işlenebilmesi ve dekoratif altın sarısı rengi nedeniyle tercih edilmiş. TBMM’nin 3. binalarının çoğunda da bu taş kullanılarak, yapıların dış cephesine şıklık ve sağlamlık katılmıştır. Coğrafi işaretin alınması, Eskipazar sarı travertenini ulusal ve uluslararası arenada daha da değerli hale getirecek bir adım olarak görülüyor.

Gelecek Nesillere Aktarılacak Bir Değer: Eskipazar Sarı Traverteni

Eskipazar, sarı traverten rezervlerinin zenginliğiyle bilinirken, taşın işlenmesi ve pazarlanması da bölge için önemli bir gelir kaynağı. Coğrafi işaretin alınması, bu doğal kaynağın sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve kültürel mirasın korunmasını sağlayacak. Bu girişim, hem Eskipazar'ı taş işçiliği ve mimari alanında öne çıkaracak hem de taşın tarihsel önemini pekiştirecek.