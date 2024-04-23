Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Milano derbisinde Milan'ı mağlup ederek Serie A şampiyonu oldu

İtalya Serie A'nın 33. haftasında gerçekleşen büyük Milano derbisinde Inter Milan, rakibi Milan'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maç, yüksek tempoda geçen ikinci yarıda Marcus Thuram'ın golüyle şekillendi, Inter'in liderliği pekişti.
Acerbi ve Thuram'dan kritik goller
Inter, maçın 18. dakikasında Francesco Acerbi'nin attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında Marcus Thuram sahneye çıkarak skoru 2-0’a taşıdı. Milan, 80. dakikada Fikayo Tomori'nin golüyle umutlansa da maç 2-1 Inter üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hakan Çalhanoğlu'nun rolü ve şampiyonluk kutlamaları
Inter'in başarısında büyük rol oynayan Hakan Çalhanoğlu, 84 dakika boyunca etkili bir performans sergiledi. Bu zaferle birlikte, Inter lig tarihinde 20. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmüş oldu. Inter, bu sezon toplamda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak topladığı 86 puanla Milan'ın 17 puan önünde yer aldı.
Simone Inzaghi'nin ilk Serie A şampiyonluğu
Inter Milan'ın teknik direktörü Simone Inzaghi, takımını 2023-2024 sezonunda zirveye taşıyarak kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu kazandı. Inzaghi, Inter ile daha önce İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa'da zaferler yaşamıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.