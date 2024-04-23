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Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Milano derbisinde Milan'ı mağlup ederek Serie A şampiyonu oldu

Inter Milan, Serie A'nın 33. haftasında Milan'ı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun da etkili oynadığı maçta Inter, lig tarihindeki 20. kupasını kazanarak tarih yazdı.

İhlas Haber Ajansı
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Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Milano derbisinde Milan'ı mağlup ederek Serie A şampiyonu oldu mask
Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Milano derbisinde Milan'ı mağlup ederek Serie A şampiyonu oldu
Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Milano derbisinde Milan'ı mağlup ederek Serie A şampiyonu oldu
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İtalya Serie A'nın 33. haftasında gerçekleşen büyük Milano derbisinde Inter Milan, rakibi Milan'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maç, yüksek tempoda geçen ikinci yarıda Marcus Thuram'ın golüyle şekillendi, Inter'in liderliği pekişti.

Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Milano derbisinde Milan'ı mağlup ederek Serie A şampiyonu oldu

Acerbi ve Thuram'dan kritik goller

Inter, maçın 18. dakikasında Francesco Acerbi'nin attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında Marcus Thuram sahneye çıkarak skoru 2-0’a taşıdı. Milan, 80. dakikada Fikayo Tomori'nin golüyle umutlansa da maç 2-1 Inter üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Milano derbisinde Milan'ı mağlup ederek Serie A şampiyonu oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun rolü ve şampiyonluk kutlamaları

Inter'in başarısında büyük rol oynayan Hakan Çalhanoğlu, 84 dakika boyunca etkili bir performans sergiledi. Bu zaferle birlikte, Inter lig tarihinde 20. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmüş oldu. Inter, bu sezon toplamda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak topladığı 86 puanla Milan'ın 17 puan önünde yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Milano derbisinde Milan'ı mağlup ederek Serie A şampiyonu oldu

Simone Inzaghi'nin ilk Serie A şampiyonluğu

Inter Milan'ın teknik direktörü Simone Inzaghi, takımını 2023-2024 sezonunda zirveye taşıyarak kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu kazandı. Inzaghi, Inter ile daha önce İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa'da zaferler yaşamıştı.

Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Milano derbisinde Milan'ı mağlup ederek Serie A şampiyonu oldu

 

23 Nis 2024 - 09:36 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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