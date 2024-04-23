- Asayiş

Kimse ne olduğunu anlamadı! Araç takla atmaya başladı

Karabük Safranbolu'da, bir trafik kazası meydana geldi. Zeynep Melisa O. idaresindeki 35 JZE 23 plakalı otomobil, Karabük istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı. İlk olarak güvenlik bariyerlerine çarpan araç, ardından ağaçlara çarparak ters döndü.

İhlas Haber Ajansı
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Kimse ne olduğunu anlamadı! Araç takla atmaya başladı
Kimse ne olduğunu anlamadı! Araç takla atmaya başladı
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Ağaçlar Hayat Kurtardı

Yaklaşık 30 metre sürüklenen ve şarampole yuvarlanma tehlikesi geçiren otomobil, ağaçlara çarpması sonucu durabildi. Kaza, Safranbolu- Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde gerçekleşti. Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kimse ne olduğunu anlamadı! Araç takla atmaya başladı

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Araç içerisinde sıkışan sürücü Zeynep Melisa O., itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı sürücü, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.Kimse ne olduğunu anlamadı! Araç takla atmaya başladı

İnceleme Başlatıldı

Kaza ile ilgili detaylı incelemeler başlatılırken, çarpmanın etkisiyle otomobilin plakasının bir ağaca saplandığı gözlendi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatarak, kaza dinamiklerini ve olası ihmallere yönelik araştırmalarını sürdürüyor.Kimse ne olduğunu anlamadı! Araç takla atmaya başladı
# otomobil, araç, karabük, eğitim, polis, kaza, tedavi

23 Nis 2024 - 09:40 Karabük/ Safranbolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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