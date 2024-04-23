Kimse ne olduğunu anlamadı! Araç takla atmaya başladı

Ağaçlar Hayat Kurtardı

Yaklaşık 30 metre sürüklenen ve şarampole yuvarlanma tehlikesi geçiren otomobil, ağaçlara çarpması sonucu durabildi. Kaza, Safranbolu- Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde gerçekleşti. Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Araç içerisinde sıkışan sürücü Zeynep Melisa O., itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı sürücü, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

İnceleme Başlatıldı

Kaza ile ilgili detaylı incelemeler başlatılırken, çarpmanın etkisiyle otomobilin plakasının bir ağaca saplandığı gözlendi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatarak, kaza dinamiklerini ve olası ihmallere yönelik araştırmalarını sürdürüyor.