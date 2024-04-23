Kimse ne olduğunu anlamadı! Araç takla atmaya başladı

Ağaçlar Hayat Kurtardı
Yaklaşık 30 metre sürüklenen ve şarampole yuvarlanma tehlikesi geçiren otomobil, ağaçlara çarpması sonucu durabildi. Kaza, Safranbolu- Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde gerçekleşti. Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Araç içerisinde sıkışan sürücü Zeynep Melisa O., itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı sürücü, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
İnceleme Başlatıldı
Kaza ile ilgili detaylı incelemeler başlatılırken, çarpmanın etkisiyle otomobilin plakasının bir ağaca saplandığı gözlendi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatarak, kaza dinamiklerini ve olası ihmallere yönelik araştırmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.