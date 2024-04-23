Geceyi aydınlatan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Acil Müdahale Hızla Yerinde

Olay, gece saatlerinde Kavaklıdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Mahalleli, yangının şiddetli alevler içinde evi sarması üzerine sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale etti. Profesyonel ekiplerin titiz çalışması sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis Olayın Peşinde

Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri, yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor. Ekipler, yangının herhangi bir kundaklama veya ihmal sonucu mu yoksa bir kaza sonucu mu çıktığını tespit etmeye çalışıyorlar.