- Asayiş

Geceyi aydınlatan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Karabük’te dün gece yaşanan korku dolu anlar, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gültekin Eren’e ait iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Gece karanlığını aydınlatan alevler nedeniyle, panik içinde sokağa çıkan mahalle halkı, yangını endişeyle izledi.

İhlas Haber Ajansı
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Geceyi aydınlatan yangın! Mahalleli sokağa döküldü mask
Geceyi aydınlatan yangın! Mahalleli sokağa döküldü
Geceyi aydınlatan yangın! Mahalleli sokağa döküldü
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Acil Müdahale Hızla Yerinde

Olay, gece saatlerinde Kavaklıdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Mahalleli, yangının şiddetli alevler içinde evi sarması üzerine sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale etti. Profesyonel ekiplerin titiz çalışması sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Geceyi aydınlatan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Polis Olayın Peşinde

Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri, yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor. Ekipler, yangının herhangi bir kundaklama veya ihmal sonucu mu yoksa bir kaza sonucu mu çıktığını tespit etmeye çalışıyorlar.Geceyi aydınlatan yangın! Mahalleli sokağa döküldü
# polis, kaza

23 Nis 2024 - 09:45 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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