Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: “Son maça kadar 3.’lüğü kovalayacağız”

Kocaelispor’un tecrübeli teknik direktörü Mustafa Gürsel, Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gürsel, maçın hakem yönetimini eleştirerek, "Hakem bu oyunun ağırlığını kaldıramadı" ifadelerini kullandı.

Gürsel: "Yönetimden memnun değilim"

Maçın detaylarını paylaşan Mustafa Gürsel, takımının kazanmak için çok sayıda pozisyona girdiğini ancak bunları değerlendiremediklerini belirtti. Teknik direktör, "Her maçımızda gelişim gösteriyoruz ancak bu maçta final vuruşlarını yapamadık" dedi. Gürsel ayrıca, hakemin karar verme süreçlerinden memnun olmadığını ve bu durumun sonuç üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Kocaelispor'un iddiası devam ediyor

Kocaelispor’un hala play-off içinde üst sıralarda yer alma hedefinden sapmadığını belirten Gürsel, "Bu takım, son düdüğe kadar üçüncülük için mücadele edecek. Oyunumuzu sahaya yansıtarak, hedeflerimize ulaşacağız" şeklinde konuştu. Tecrübeli teknik adam, takımın motivasyon ve çalışma arzusunun yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Basın toplantısında tatsız anlar

Basın toplantısı sırasında yaşanan bir olay da dikkat çekti. Toplantı salonunda aniden müzik çalmaya başlaması üzerine Gürsel ve ekibi, duruma tepki göstererek toplantıyı terk etti.