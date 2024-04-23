Yangın felaketi! İki ev kullanılamaz hale geldi

Büyük Felaketin Perde Arkası

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Şen Köyü, Sarıçam Mahallesi'nde büyük bir yangın meydana geldi. Murat Sözen ve Asım Sözen isimli kardeşlere ait olan ve tamamen ahşap malzemeden yapılmış iki ev, belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangının hızla büyümesi sonucu her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve Orman İşletmesinin Kahramanlıkları

Yangın, bölgeye hızla intikal eden Cide ve Şenpazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin titiz çalışmaları ve çabaları sayesinde yangın diğer evlere sıçramadan etkisiz hale getirildi.

Soğutma Çalışmaları ve Güvenlik Önlemleri

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan soğutma çalışmaları da tamamlandı. Jandarma ekipleri yangın yerinde incelemelerde bulunarak, olayla ilgili detaylı bir araştırma başlattı. Bu incelemeler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve benzer felaketlerin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.