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Bolu vefat edenler.. 23 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 23 Nisan 2024 Bugün 3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 23 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MEHMET TURAN

Rüzgarlar köyü halkından Müyesser Turan’ın eşi  (merhum) Recep TURAN ve Hatice TURAN’nın oğlu (merhum) Mevlüt TURAN Fahrettin TURAN’nın ve Fahriye ideko’nun abisi
Yasemin TURAN ,Fatih TURAN ,Yılmaz TURAN’nın babaları Köy hizmetlerinden emekli

Cenazesi Bugün Rüzgarlar köyü camiinde kılınacak  öğle ve cenaze namazı sonrası  köyü mezarlığına defnedilecektir.

CEMİLE KARAKOÇ

Oğulduruk köyü halkından (merhum) Bayram KARAKOÇ’un eşi fatma ÖNER (merhum) hamiyet AKSOY Mehmet ve mustafa KARAKOÇ’un babaları

Cenazesi Bugün Oğulduruk köyü camiinde kılınacak  öğle ve cenaze namazı sonrası  köyü mezarlığına defnedilecektir.

SATILMIŞ ÖZTÜRK

Kalıcı konutlar mahallesi halkından Fatma ÖZTÜRK’ün eşi Gülden KAMAR, Sinem İKİZOĞLU’nun babaları

Cenazesi Bugün Kalıcı konutlar mahallesi   camiinde kılınacak  öğle ve cenaze namazı sonrası  dodurga mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
# emekli

23 Nis 2024 - 10:04 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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