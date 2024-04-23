Bolu vefat edenler.. 23 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MEHMET TURAN
Rüzgarlar köyü halkından Müyesser Turan’ın eşi (merhum) Recep TURAN ve Hatice TURAN’nın oğlu (merhum) Mevlüt TURAN Fahrettin TURAN’nın ve Fahriye ideko’nun abisi
Yasemin TURAN ,Fatih TURAN ,Yılmaz TURAN’nın babaları Köy hizmetlerinden emekli
Cenazesi Bugün Rüzgarlar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köyü mezarlığına defnedilecektir.
CEMİLE KARAKOÇ
Oğulduruk köyü halkından (merhum) Bayram KARAKOÇ’un eşi fatma ÖNER (merhum) hamiyet AKSOY Mehmet ve mustafa KARAKOÇ’un babaları
Cenazesi Bugün Oğulduruk köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köyü mezarlığına defnedilecektir.
SATILMIŞ ÖZTÜRK
Kalıcı konutlar mahallesi halkından Fatma ÖZTÜRK’ün eşi Gülden KAMAR, Sinem İKİZOĞLU’nun babaları
Cenazesi Bugün Kalıcı konutlar mahallesi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası dodurga mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.