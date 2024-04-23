23 Nis 2024 - 10:30- Spor G:

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler…

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ümraniyespor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası düzenlediği basın toplantısını terk etti. İşte olayın detayları ve iki takım arasında yaşanan gerilim.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler… mask
Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler…
Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler…
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında gerçekleşen Ümraniyespor-Kocaelispor maçının ardından yaşananlar, futbolun gündemine oturdu. Kocaelispor, zorlu deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olurken, maç sonrası düzenlenen basın toplantısı beklenmedik bir olayla sonlandı.

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler…

Müzik sesleri toplantıyı böldü

Mağlubiyetin ardından Mustafa Gürsel, maçın analizini yapmak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. Ancak, Gürsel'in konuşması sırasında aniden yükselen müzik sesleri, toplantının yarım kalmasına neden oldu. Gürsel, müziğin kesilmesini beklemeksizin toplantıyı terk etti.

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler…

Taraflar arasında gerilim yükseldi

Toplantının ardından Kocaelispor ve Ümraniyespor kulüp personelleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Ümraniyespor yetkilileri, yaşanan bu tatsız olayın kasıtlı olmadığını belirterek, bir anlık yanlışlık sonucu gerçekleştiğini ifade etti ve özür diledi. Bu açıklamaya rağmen, gerilim koridorlara ve çıkış kapısına kadar devam etti.
Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler…

Kameralar anı yakaladı

Yaşanan bu olaylar, basın toplantısını takip eden kameralar tarafından da kaydedildi ve olayın tüm detayları gözler önüne serildi. İlgili görüntüler, sosyal medya ve haber bültenlerinde geniş yer buldu.

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler…

# Medya

23 Nis 2024 - 10:30 İstanbul/ Ümraniye- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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