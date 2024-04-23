Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler…

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında gerçekleşen Ümraniyespor-Kocaelispor maçının ardından yaşananlar, futbolun gündemine oturdu. Kocaelispor, zorlu deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olurken, maç sonrası düzenlenen basın toplantısı beklenmedik bir olayla sonlandı.
Müzik sesleri toplantıyı böldü
Mağlubiyetin ardından Mustafa Gürsel, maçın analizini yapmak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. Ancak, Gürsel'in konuşması sırasında aniden yükselen müzik sesleri, toplantının yarım kalmasına neden oldu. Gürsel, müziğin kesilmesini beklemeksizin toplantıyı terk etti.
Taraflar arasında gerilim yükseldi
Toplantının ardından Kocaelispor ve Ümraniyespor kulüp personelleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Ümraniyespor yetkilileri, yaşanan bu tatsız olayın kasıtlı olmadığını belirterek, bir anlık yanlışlık sonucu gerçekleştiğini ifade etti ve özür diledi. Bu açıklamaya rağmen, gerilim koridorlara ve çıkış kapısına kadar devam etti.
Kameralar anı yakaladı
Yaşanan bu olaylar, basın toplantısını takip eden kameralar tarafından da kaydedildi ve olayın tüm detayları gözler önüne serildi. İlgili görüntüler, sosyal medya ve haber bültenlerinde geniş yer buldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.