Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel'in basın toplantısı yarım kaldı! İşte o görüntüler…

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında gerçekleşen Ümraniyespor-Kocaelispor maçının ardından yaşananlar, futbolun gündemine oturdu. Kocaelispor, zorlu deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olurken, maç sonrası düzenlenen basın toplantısı beklenmedik bir olayla sonlandı.

Müzik sesleri toplantıyı böldü

Mağlubiyetin ardından Mustafa Gürsel, maçın analizini yapmak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. Ancak, Gürsel'in konuşması sırasında aniden yükselen müzik sesleri, toplantının yarım kalmasına neden oldu. Gürsel, müziğin kesilmesini beklemeksizin toplantıyı terk etti.

Taraflar arasında gerilim yükseldi

Toplantının ardından Kocaelispor ve Ümraniyespor kulüp personelleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Ümraniyespor yetkilileri, yaşanan bu tatsız olayın kasıtlı olmadığını belirterek, bir anlık yanlışlık sonucu gerçekleştiğini ifade etti ve özür diledi. Bu açıklamaya rağmen, gerilim koridorlara ve çıkış kapısına kadar devam etti.

Kameralar anı yakaladı

Yaşanan bu olaylar, basın toplantısını takip eden kameralar tarafından da kaydedildi ve olayın tüm detayları gözler önüne serildi. İlgili görüntüler, sosyal medya ve haber bültenlerinde geniş yer buldu.