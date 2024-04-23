- Ekonomi

23 Nisan 2024 güncel Euro ve Dolar kuru

Dolar ve Euro kaç TL’den işlem görüyor. TCMB'nin faiz kararı ve İran-İsrail geriliminin azalması, döviz kurları üzerinde ki etkileri…

Osman Aykan
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23 Nisan 2024 güncel Euro ve Dolar kuru
23 Nisan 2024 güncel Euro ve Dolar kuru
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Türkiye'deki döviz kurları, özellikle dolar ve euro, ekonomik gündemin merkezinde yer alıyor. 23 Nisan 2024 tarihinde, dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun cevabı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İran-İsrail arasındaki gerilimin azalması ve Türkiye Merkez Bankası'nın önümüzdeki perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, kurlar üzerinde belirleyici olacak.

Dolar ve Euro'da güncel durum

23 Nisan 2024 güncel Euro ve Dolar kuru

Dolar, günün erken saatlerinde 32,6395 Türk Lirası'ndan işlem görürken, euro ise 34,8384 Türk Lirası seviyelerinde seyrediyor. Bu döviz kurları, ithalat ve ihracat başta olmak üzere birçok alanda maliyet ve fiyatlamaları doğrudan etkiliyor.

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi

23 Nisan 2024 güncel Euro ve Dolar kuru

Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngörüyor. Bu beklenti, Deutsche Bank gibi önemli finans kuruluşlarının analizleriyle de destekleniyor. Ancak, herhangi bir sürpriz faiz kararı, döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabilir.

Döviz kurları ve ekonomik etkileri23 Nisan 2024 güncel Euro ve Dolar kuru

Döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan bir etki yaratıyor. Dolar ve eurodaki artış veya düşüşler, enflasyon, maliyet hesapları ve yatırım kararları açısından önemli göstergeler arasında yer alıyor. Bu nedenle, günlük döviz kurlarının takibi, iş dünyası ve bireysel yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

# nisan, türkiye

23 Nis 2024 - 10:12 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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