Baharda cilt sağlığınızı koruyun Dr. Nalan Kükürt'ten önemli uyarılar!

Bahar mevsimi, taze çiçekler ve yeşeren doğanın yanı sıra cilt sağlığı için bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, bu mevsimde artış gösteren cilt hastalıklarına karşı uyarıyor ve korunma yöntemleri sunuyor.

Polenlerle Gelen Tehlike: Ürtiker

Dr. Kükürt'e göre, ilkbaharda polenlerin artmasıyla ürtiker (kurdeşen) vakalarında da ciddi bir yükseliş görülüyor. Ürtiker; deride kızarıklık, kaşıntı ve şişlik ile kendini gösteren geçici bir cilt reaksiyonudur. Bu döküntüler genellikle bir gün içinde kaybolsa da, farklı bölgelerde yeniden ortaya çıkabilir. Özellikle geceleri şiddetlenen kaşıntılar, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Güneş Alerjisinin Önlenmesi

Güneş alerjisi ise güneş ışınlarının cilde verdiği zararla ortaya çıkan bir başka bahar problemidir. Dr. Kükürt, şiddetli güneş alerjisi durumunda deride kızarıklık, kabarıklık ve sulu kabarcıkların görülebileceğini belirtiyor. Bahar aylarında güneşten etkin şekilde korunmanın, bu tip cilt reaksiyonlarını önlemek adına büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Alerjik Cilt Hastalıklarına Karşı Önlemler

Atopik egzama, alerjik rinit ve astım gibi hastalıkları olan kişilerde bahar aylarında alerjik cilt reaksiyonları daha sık görülebiliyor. Polenler, ev tozu ve stres gibi alerji tetikleyicilerinden uzak durmak bu dönemde büyük önem kazanıyor. Dr. Kükürt, alerjik cilt hastalıklarının kontrolü için mutlaka uzman bir hekimden yardım alınmasını öneriyor.

Mantar Enfeksiyonları ve Korunma Yolları

Baharın sıcak ve nemli koşulları, mantar enfeksiyonlarının yayılmasına zemin hazırlıyor. Dr. Kükürt, özellikle şeker hastalarının bu dönemde ayak sağlığına ekstra dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Kişisel hijyenin yanı sıra pamuklu giysiler tercih etmek ve sentetik olmayan ayakkabılar giymek, mantar hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler arasında.

Güneş Lekelerine Karşı Etkili Koruma

Bahar güneşi, güneş lekeleri ve erken yaşlanma gibi cilt sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Güneş kremi kullanımı ve güneş ışınlarını bloke edecek kıyafetler giymek, bu tip cilt sorunlarına karşı en etkili koruma yöntemlerinden.

Bu dönemde cilt sağlığınızı korumak için alabileceğiniz önlemleri ihmal etmeyin, sağlıklı bir bahar geçirin!