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26 Nisan 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Yeniçağ dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

26 Nisan 2024 Cuma Bolu Merkez, Yeniçağ dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
26 Nisan 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Yeniçağ dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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26 Nisan 2024 Cuma Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZ KIZILAĞIL, MERKEZ AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI26.04.202409:0015:30
BOLUYENİÇAĞA GÖLBAŞI, MERKEZ GÖLBASI MERKEZ MAHALLE YOLU, GÖLBAŞI KÖYÜ YOLU26.04.202410:0016:00
# nisan, tarih

23 Nis 2024 - 10:27 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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