26 Nisan 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Yeniçağ dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

26 Nisan 2024 Cuma Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|KIZILAĞIL, MERKEZ
|AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI
|26.04.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|YENİÇAĞA
|GÖLBAŞI, MERKEZ
|GÖLBASI MERKEZ MAHALLE YOLU, GÖLBAŞI KÖYÜ YOLU
|26.04.2024
|10:00
|16:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.