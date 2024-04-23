TOGG T10X ve T8X geliyor! CEO açıkladı! Özellikler ve detaylar ne?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Yeni Modeller ve Stratejik Adımlar

TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, heyecan verici duyurularla dolu bir açıklama yaptı. T10X'in dört çeker versiyonunun haziran-temmuz aylarında "limited edition" olarak piyasaya sürüleceğini ve T8X'in de yakın gelecekte tanıtılacağını belirtti. Ayrıca, TOGG'un yurtdışı stratejisine dair önemli bilgiler de paylaştı.

T10X'in Yeni Versiyonu: Dört Çeker Limited Edition

Karakaş, T10X'in dört çeker versiyonunun "limited edition" olarak satışa sunulacağını duyurdu. Bu özel versiyon, haziran-temmuz aylarında tüketicilerle buluşacak. Bu, aracın performans ve çekiş yeteneklerini artıracak önemli bir güncelleme olarak değerlendiriliyor.

Yeni Model T8X Geliyor: Heyecan Dorukta!

Gürcan Karakaş, merakla beklenen yeni model T8X'in de tarihini paylaştı. Seneye bu zamanlar, T10F'ninsatışlarının başlamasının ardından T8X'in tanıtılacağını belirtti. Bu, TOGG tutkunları için heyecan verici bir gelişme olarak kabul ediliyor.

TOGG'un Yurt Dışı Stratejisi: Avrupa'da Yer Edinme Hedefi

Karakaş, TOGG'un yurt dışı stratejisine ilişkin önemli bilgiler de paylaştı. Şirketin Avrupa'da yer edinme planlarına değinerek, T10X'in Avrupa'daki ön satışlarının bu senenin sonunda başlayacağını ve teslimatların yeni model yılında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu, markanın küresel pazardaki büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Rekor Talep ve Başarı: İlk Üretim Yılında Mükemmellik

TOGG CEO'su, şirketin ilk modellerini satışa sunduklarında rekor bir talep gördüklerini vurguladı. İlk 8 saat içinde planlanan tüm araçların satıldığını belirterek, bu durumun Türkiye'deki elektrikli araç talebine güçlü bir yanıt olduğunu dile getirdi. Ayrıca, ilk üretim yılında 20 bin adet aracı satışa sunarak önemli bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

Gelecek Vadeden Modeller ve Devam Eden Başarı

Karakaş, başarının yeni modellerle devam edeceğini ve şirketin ikinci ve üçüncü modelleriyle pazarı daha da hareketlendireceğini belirtti. T10F'nin ardından gelecek modellerle ilgili heyecan verici ipuçları verdi ve TOGG'un gelecekteki büyüme hedeflerine olan güvenini dile getirdi.