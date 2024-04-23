- Spor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Karadeniz ekibi, 10. kez kupayı müzesine götürmek için sahada!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor mask
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor
Haber albümü için resme tıklayın

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında yarın kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Yolculuklarına 4. turdan başladılar

Bordo-mavililer, bu sezon Türkiye Kupası'na 4. turdan katıldı. Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek başladıkları serüvende, 5. turda Manisa FK'yı yine aynı skorla geçmeyi başardılar. Son 16 turunda Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden ekip, çeyrek finalde evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Kupa tarihlerinde isimlerini yazdılar

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 9 kez şampiyonluk yaşadı. İlk zaferlerini 1976-1977 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Kupayı 10. kez kaldırmak istiyorlar

Trabzonspor, bu sezon Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmayı hedefliyor. Tecrübeli kadrosuyla ve taraftar desteğiyle birlikte, kupada zirveye çıkmak için mücadele edeceklerini belirtiyorlar.

# türkiye, karadeniz

23 Nis 2024 - 10:45 Trabzon- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL