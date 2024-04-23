Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında yarın kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Yolculuklarına 4. turdan başladılar

Bordo-mavililer, bu sezon Türkiye Kupası'na 4. turdan katıldı. Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek başladıkları serüvende, 5. turda Manisa FK'yı yine aynı skorla geçmeyi başardılar. Son 16 turunda Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden ekip, çeyrek finalde evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupa tarihlerinde isimlerini yazdılar

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 9 kez şampiyonluk yaşadı. İlk zaferlerini 1976-1977 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı 10. kez kaldırmak istiyorlar

Trabzonspor, bu sezon Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmayı hedefliyor. Tecrübeli kadrosuyla ve taraftar desteğiyle birlikte, kupada zirveye çıkmak için mücadele edeceklerini belirtiyorlar.