Yeni düzenlemelerle akaryakıt sektöründe vergi kaçakçılığına son! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile plaka bilgilerinin otomatik olarak aktarılacağı yeni dönemde, yıllık 15 milyar TL'lik vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu devrim niteliğindeki adım, sürücülere adil ve şeffaf bir alışveriş ortamı sunuyor.

Vergi Kaçakçılığına Karşı Güçlü Adımlar

Akaryakıt alımlarında yeni bir çağ başlıyor! Vergi kayıplarını önlemek ve usulsüzlüklere son vermek için hayata geçirilen bu sistem, sürücülerin de yüzünü güldürecek.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Devreye Giriyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın liderliğinde, vergi kayıplarını engellemek adına muazzam bir adım atıyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu olacak olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile akaryakıt sektöründe devrim yaşanacak.

Plakalar Artık Otomatik Aktarılacak!

Artık akaryakıt istasyonlarında plaka bilgileri elle girilmeyecek! UTTS sayesinde plakalar otomatik olarak sisteme aktarılacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde hayata geçirilecek bu sistem, vergi kaçakçılığının önüne geçecek.

Yeni Sistem, Yıllık 15 Milyar TL'lik Vergi Kaybını Önleme Hedefinde

1 Ocak 2025'te devreye girecek olan UTTS ile yıllık yaklaşık 15 milyar Türk Lirası tutarındaki vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu devrim niteliğindeki adım, akaryakıt sektöründe şeffaflığı ve güveni artıracak.

Vergi Kaçakçılığına Son: Yeni Dönem Başlıyor!

Artık usulsüz fatura düzenleme dönemi sona eriyor! Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü liderliğinde başlatılacak olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile vergi kaçakçılığına karşı güçlü bir önlem alınıyor. Sürücüler için bu yeni dönem, daha adil ve şeffaf bir akaryakıt alımı anlamına geliyor.