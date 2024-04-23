Düzce teniste Türkiye birincisi oldu

Düzce, Türkiye'nin spor arenasında yine adından söz ettiriyor! Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleşen mücadelede, Kasım Aktaş Ortaokulu'nun tenis takımı büyük bir zafer elde etti.

Düzce ev sahipliğinde yapıldı!

Düzce, 28 takım ve toplamda 84 sporcuyla dolup taşan bir tenis şölenine ev sahipliği yaptı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortu, Düzce Tenis Kulübü Tenis Kortu ve Düzce Üniversitesi Tenis Kortu'nda gerçekleşen şampiyona, spor tutkunlarını heyecanlandırdı.

Kasım Aktaş Ortaokulu'nun zaferi!

Muhammet Eren Çavuş ve Hüseyin Tuna Çavuş'dan oluşan Kasım Aktaş Ortaokulu tenis takımı, Yıldızlar Erkek Kategorisi'nde Türkiye birincisi olmayı başardı. Rakiplerini geride bırakarak zirveye çıkan takım, Düzce'nin gururu oldu.

Diğer dereceye giren takımlar

Yarışmada başarı elde eden diğer takımlar arasında Özel İzmir Bilfen Ortaokulu ikinci, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu üçüncü ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu dördüncü sıralarda yer aldı.

Kızlar Kategorisinde de zafer

Yıldızlar Kızlar kategorisinde ise Özel Ümraniye Modern Bilimler Akademisi Ortaokulu birinci olurken, Başkent Üniversitesi Özel Başkent Ortaokulu ikinci, Özel Bahçeşehir Koleji Çamlıca Ortaokulu üçüncü ve Mecdude Başakıncı Ortaokulu dördüncü sıralarda yer aldı.

Ödüller Düzce'de takdim edildi!

Dereceye giren takımların ödülleri, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından takdim edildi. Sporcuların başarıları büyük bir coşkuyla kutlandı.