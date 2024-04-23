 Temmuz'da tüm emekliler aynı oranda zam alacak!

Emeklilere Temmuz müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeyle, Temmuz ayında emeklilere verilecek enflasyon farkı tüm kategorilerde eşit olarak uygulanacak. Bu, milyonlarca emekli için beklenen bir değişiklik anlamına geliyor.

Tüm emekliler aynı oranda zam alacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK arasındaki taslak düzenlemenin tamamlandığı öğrenildi. Yapılacak değişiklikle, memur emeklileri dahil olmak üzere Emekli Sandığı mensupları için verilecek enflasyon farkı, aynı oranda SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yansıtılacak.

Herkes aynı zamı alacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayındaki açıklamasında belirttiği gibi, Temmuz ayında emeklilerin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklar. Bu adım ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ayrımı yapmadan tüm emekliler eşit şekilde zam alacaklar.

Eşitlik için adım atılıyor!

Erdoğan, önceki konuşmasında, Temmuz ayında emeklilerin yıllık maaş artış oranlarının eşitleneceğini belirtmişti. Bu düzenleme ile memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki dengesizlik giderilerek adil bir sistem oluşturulacak.

Maaş dengesizliği ortadan kalkıyor

Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklilerinin enflasyon farkını alırken, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ise enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecek. Bu adım, emeklilerin maaşlarının adil bir şekilde belirlenmesine katkı sağlayacak.

Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Tüm emeklilerin aynı oranda zam alacak olması, emeklilerin mali durumunu olumlu yönde etkileyecek ve gelecekleri için daha güvende olmalarını sağlayacaktır. Temmuz ayında hayata geçecek olan bu düzenleme, emeklilerin hak ettikleri maaşı alabilmeleri adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.