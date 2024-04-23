Çad üzerinden hızla yaklaşıyor

Akdeniz üzerinde olan kütlenin yurda yarın itibarıyla giriş yapması bekleniyor. Bu konuda tarih verilerek uyarı yapıldı. Türkiye son günlerde Afrika tozları ile mücadele ederken yeni bir dalga geliyor. Söz konusu dalganın bu kez Çad’dan yola çıktığı ve Akdeniz üzerinden Türkiye’ye doğru geldiği belirtildi.

Yarından itibaren başlayacak

Pazartesi günü yurda gireceği belirtilen toz dalgasının en yoğun Çarşamba günü görüleceği kaydedildi. Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşımda, alerjisi olanların maske takması gerektiğine dikkat çekildi. Konuya ilişkin uyarılar yapıldı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Akdeniz üzerinden ülkemize oldukça yoğun Kuzey Afrika toz kütlesi gelmekte. Hali hazırda Akdeniz üzerinde bulunan bu büyük kütle, Akdeniz’i geçip bu Salı akşamı yurdumuza giriş yapacak. En yoğun toz taşımı görülecek gün ise çarşamba olacak. Alerjisi olanlar maske taksın. Mümkümse dışarıya çıkmasın!”