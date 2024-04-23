23 Nis 2024 - 11:07- Gündem G:

Bu gece yatacak yarına kötü uyanacaksınız! Kötü başlayan ilkbahar, nefes aldırmayacak yaza doğru ilerliyor

Bir bu eksiktin. Çad üzerinden yola çıkan ve Akdeniz geçerek Türkiye’ye gelmesi beklenen kötü hava yarın kapımızı çalacak. Meteorolojik tahminlere göre Türkiye’ye kuzey Afrika üzerinden yeni bir hava dalgası geliyor.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bu gece yatacak yarına kötü uyanacaksınız! Kötü başlayan ilkbahar, nefes aldırmayacak yaza doğru ilerliyor mask
Bu gece yatacak yarına kötü uyanacaksınız! Kötü başlayan ilkbahar, nefes aldırmayacak yaza doğru ilerliyor
Bu gece yatacak yarına kötü uyanacaksınız! Kötü başlayan ilkbahar, nefes aldırmayacak yaza doğru ilerliyor
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Çad üzerinden hızla yaklaşıyor

Akdeniz üzerinde olan kütlenin yurda yarın itibarıyla giriş yapması bekleniyor. Bu konuda tarih verilerek uyarı yapıldı. Türkiye son günlerde Afrika tozları ile mücadele ederken yeni bir dalga geliyor. Söz konusu dalganın bu kez Çad’dan yola çıktığı ve Akdeniz üzerinden Türkiye’ye doğru geldiği belirtildi.

Bu gece yatacak yarına kötü uyanacaksınız! Kötü başlayan ilkbahar, nefes aldırmayacak yaza doğru ilerliyor

Yarından itibaren başlayacak

Pazartesi günü yurda gireceği belirtilen toz dalgasının en yoğun Çarşamba günü görüleceği kaydedildi. Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşımda, alerjisi olanların maske takması gerektiğine dikkat çekildi. Konuya ilişkin uyarılar yapıldı.Bu gece yatacak yarına kötü uyanacaksınız! Kötü başlayan ilkbahar, nefes aldırmayacak yaza doğru ilerliyor

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Akdeniz üzerinden ülkemize oldukça yoğun Kuzey Afrika toz kütlesi gelmekte. Hali hazırda Akdeniz üzerinde bulunan bu büyük kütle, Akdeniz’i geçip bu Salı akşamı yurdumuza giriş yapacak. En yoğun toz taşımı görülecek gün ise çarşamba olacak. Alerjisi olanlar maske taksın. Mümkümse dışarıya çıkmasın!”Bu gece yatacak yarına kötü uyanacaksınız! Kötü başlayan ilkbahar, nefes aldırmayacak yaza doğru ilerliyor
# türkiye, tarih

23 Nis 2024 - 11:07 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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