Tekel bayileri boykota başladı! O sigara devinin satışları durduruluyor!

Yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar, artan fiyatlar yüzünden sokakta bir şey yemek içmek için iki kez düşünüyorlar.
Yüksek enflasyonda ilk boykot böyle gelmişti
Ekonomist İris Cibre, bu duruma tepki olarak bir boykot kampanyası başlattı.20 ve 21 Nisan'da, yüksek fiyatlı kafe ve restoranlara gitmeme çağrısı yapıldı. Daha sonrasında enflasyon ile mücadele ve fahiş fiyat eyleminin devamlılığı sağlanmak için, bir boykotta Tekel bayilerden geldi.
BAT, kar marjını düşürdü: boykot başladı
Tekel Bayileri, British American Tobacco'nun (BAT) kâr marjını düşürmesine isyan etti. Bayiler popüler markaları içeren BAT ürünlerini satmayacaklarını duyurdu.
Tekel Bayileri, sigara devlerine karşı duruşunu sürdürüyor
Tekel Bayileri, sigara fiyatlarının artması ve kâr marjının azalmasıyla mücadele ediyor. Esnaf, BAT ürünlerini satmayarak tepkilerini dile getiriyor.
Tekel Bayileri platformundan açıklama geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, Esnafın kar marjının düşmesinde Firmaların oran düşürdüğünü dile getirerek British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.