Ticari araçlarda ÖTV indirimi! Yenilikler ve Volkswagen Caddy fiyatları neler?

Ticari araç sahipleri için ÖTV ve MTV indirimiyle Volkswagen Caddy'nin fiyatları oldukça cazip hale geldi. Güçlü motor seçenekleri ve geniş iç hacmiyle Volkswagen Caddy, ticari kullanım için ideal bir tercih olabilir. Siz de avantajlı fiyatlarla Volkswagen Caddy'yi keşfedin ve işlerinizi kolaylaştırın!

ÖTV ve MTV İndirimiyle Volkswagen Caddy Fiyatları Düştü!

Ticari araç sahipleri için ÖTV ve MTV indirimi ile Volkswagen Caddy'nin fiyatları oldukça çekici hale geldi. İşte güncellenen fiyatlar:

2023 Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel: 528 bin TL

2023 Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 557 bin TL

2023 Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS Manuel: 584 bin TL

2023 Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 604 bin 500 TL

2023 Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 630 bin 500 TL

ÖTV İndirimi: Ticari Araç Sahiplerine Büyük Avantaj!

ÖTV indirimiyle ticari araç sahipleri, araçlarını yenilerken önemli bir avantaj elde ediyorlar. Bu düzenleme, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafları da kapsıyor. Yenilik, Türkiye'deki ticari araç sektöründe büyük bir canlanma sağlayarak ekonomik rahatlama sunmayı hedefliyor.

Volkswagen Caddy: Ekonomik ve Güçlü Seçenekler!

Volkswagen Caddy, işlevselliği ve performansıyla dikkat çekiyor. Hem manuel hem de otomatik vites seçenekleriyle sunulan Caddy, şimdi daha da erişilebilir fiyatlarla ticari araç sahiplerini bekliyor. Güçlü motor seçenekleri ve geniş iç hacmiyle Volkswagen Caddy, ticari kullanım için ideal bir tercih olabilir.

ÖTV İndirimi ile Kazanın: Volkswagen Caddy Sizi Bekliyor!

Ticari araç sahipleri için ÖTV indirimi büyük bir fırsat sunuyor. Volkswagen Caddy'nin cazip fiyatlarıyla, ekonomik ve güvenilir bir ticari araca sahip olmak artık hayal değil. Siz de avantajlı fiyatlarla Volkswagen Caddy'yi keşfedin ve işlerinizi kolaylaştırın!