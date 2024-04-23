Fiat, Nisan ayını coşkuyla karşılıyor! Fiat Egea Sedan'ın çılgın fiyatlarıyla sürpriz yaparak otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor. Türkiye'de uygun fiyatlı otomobil denildiğinde akla ilk gelen modellerden biri olan Fiat Egea Sedan, şimdi daha cazip fiyatlarla karşınızda!

Fiat Egea Sedan: Uygun Fiyat, Geniş Donanım Havuzu

Fiat Egea Sedan, uygun fiyatıyla olduğu kadar geniş donanım seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kolay bulunabilen parçaları ve bakım maliyetlerinin uygunluğu, ailelerin gözdesi haline geliyor. Donanım havuzu geniş ve zengin olan bu model, satış performansını ciddi şekilde artırıyor.

Performans Tartışmaları: 1.4 Fire Motor

Fiat Egea Sedan'ın en tartışılan yönü ise 1.4 litrelik benzinli motoru. 95 beygir güç üreten bu motor, performans noktasında bazı kullanıcıların beklentilerini karşılayamıyor. Yokuş tırmanma ve uzun yol performansı konularında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Ancak uygun maliyet ve kullanışlılık arayanlar için hala tercih edilen bir seçenek olmaya devam ediyor.

Geniş Donanım Seçenekleri ve Fiyat Listesi

Fiat Egea Sedan, farklı donanım seçenekleriyle kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor. İşte Nisan ayı güncel fiyat listesi:

1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli: 814.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel: 993.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel: 1.130.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli: 1.262.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli: 874.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli: 1.302.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli: 924.900 TL

Fiat Egea Sedan, İdeal Tercih mi?

Fiat Egea Sedan, uygun fiyatı ve geniş donanım seçenekleriyle Türkiye piyasasında hızlı bir şekilde talep görüyor. Performansıyla bazı eleştirilere maruz kalsa da, maliyet ve kullanım kolaylığı arayanlar için hala cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.