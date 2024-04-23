Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: uzun ömrün sırrı Anadolu mutfağında gizli

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık ve beslenme konusunda yaptığı çarpıcı açıklamalarla yine gündemde. Son dönemde özellikle kuyruk yağının faydalarını anlatarak dikkat çeken Karatay, bu geleneksel Anadolu besininin uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olabileceğini savunuyor.

Kuyruk yağının keşfi

Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan kuyruk yağı, modern kent yaşamında unutulmuş besinler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise bu değerli besinin yeniden keşfedilmesi gerektiğini vurguluyor. Kuyruk yağının, özellikle kırmızı et yemeklerinde kullanılması gerektiğini belirten Karatay, bu yağın hem lezzet hem de sağlık açısından birçok faydası olduğunu dile getiriyor.

Uzun ömrün sırrı

Karatay’a göre, kuyruk yağı tüketimi, özellikle kavurma gibi yemeklerde kullanıldığında, vücudu dinç tutarak yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Ayrıca, kuyruk yağı kalp ve damar sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir kaynak. Antioksidan özellikleri ile cilt sağlığını korumakta ve kolesterol dengesine olumlu etkilerde bulunmaktadır.

Peki ya kavurma nasıl pişirilmeli?

Canan Karatay’a göre kavurma, kuyruk yağı ile pişirildiğinde hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı oluyor. Anadolu kültüründe uzun yıllardır devam eden bu gelenek, sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Karatay, kuyruk yağını eriterek içine kavurma yapmanın, 90-95 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarlarından biri olduğunu belirtiyor.

Kurban bayramı ipuçları: kuyruk yağını atmayın

Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle, Karatay kuyruk yağının değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu dönemde elde edilen kuyruk yağını atmayıp kavurmalarınızda kullanmanızı öneriyor. Böylece hem daha lezzetli yemekler hazırlayabilir, hem de sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kuyruk yağının faydaları, Anadolu mutfağı ve Canan Karatay'ın önerileri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler, sağlık ve beslenme üzerine yapılan bu tür çalışmaların değerini daha iyi anlayabilir. Modern diyet trendlerine alternatif, geleneksel besinlerin yeniden keşfi, sağlıklı yaşamın sürdürülebilir yollarını sunuyor.