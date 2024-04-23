Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan Boluspor maçı sonrası Yalçın Koşukavak’a övgüler yağdırdı

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında kendi evlerinde Boluspor ile oynadıkları maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Boluspor'un performansına ve teknik direktör Yalçın Koşukavak'a övgü dolu sözler sarf etti. Zorlu geçen ve 0-0 sona eren karşılaşma sonrasında Turan, Boluspor’un disiplinli savunmasını ve maç planını takdirle karşıladığını ifade etti.

"Yalçın Hoca'yı tebrik ediyorum"

Turan, maçın zorlu şartları altında her iki takımın da sahaya yansıttığı futbol stillerinden memnun kaldığını belirtti. "Hava koşulları ve maçın seyri performansımızı etkiledi fakat her iki takım da kendi oyun planlarını sahaya yansıtarak iyi bir mücadele sergiledi," diyen Turan, özellikle Boluspor'un savunma performansını öne çıkardı. Turan, "Boluspor, Yalçın Koşukavak liderliğinde çok iyi savunma yaptı. Topun arkasına geçişleri ve taktiksel disiplinleri takdire şayandı. Bizi gerçekten çok zorladılar," dedi.

Arda Turan'dan geleceğe dönük iyimser mesajlar

Maç sonu açıklamalarına devam eden Arda Turan, takım olarak ritimlerini bulmaya çalıştıklarını ve pozisyonlar yarattıklarını söyledi. Ayrıca, "Yeni oyuncuları deneme ve geleceğe dönük adımlar atmaya devam ediyoruz," diyerek takımın genç oyunculara verdiği önemi vurguladı. Turan, genç oyuncu Berkay Kumlu'nun ilk 1. Lig maçına çıkmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Berkay'a ve tüm gençlere destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği gençlerimizde," ifadelerini kullandı.

Boluspor'a geleceğe dönük başarı dilekleri

Eyüpspor'un teknik direktörü, Boluspor ve yönetimini gelecek maçlar için tebrik ederek başarılar diledi. Turan, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Boluspor'a gelecekte başarılar diliyorum. Performansları gerçekten takdire değer. Gelecek hafta Urfa'da futbolseverlere keyifli bir maç izletmek dileğiyle." Diyerek sözlerini noktaladı.