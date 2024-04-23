Bolu'da Çocuk Vali’den İl Emniyet ve Gençlik Spor Müdürüne kesin talimatlar!

23 Nisan Coşkusu Bolu'da Başka!

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen etkinliklerle, çocuklar geleneksel olarak yetişkinlerin rolünü üstlendi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, özel bu günde makamını Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Talha Bozan'a devretti.

Çocuk Vali Talha Bozan'dan Emirler!

Valilik koltuğuna oturan minik Vali Bozan, güvenlik ve eğitim alanında önemli adımlar atarak dikkat çekti. Güvenlik tedbirlerinin artırılması talimatını İl Emniyet Müdürü'ne verirken, okullardaki spor olanaklarının geliştirilmesi için de Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne direktiflerde bulundu.

Spor ve Güvenlik Vurgusu

Talha Bozan, özellikle çocukların fiziksel aktivitelerini artıracak spor imkanlarının genişletilmesi konusunda büyük bir heves gösterdi. Güvenlik önlemlerinin çocuklar için daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, ilgili yöneticileri bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Vali Kılıç'tan Çocuklara Destek

Etkinlik sonunda Bolu Valisi Erkan Kılıç, minik vali ve arkadaşlarıyla sohbet ederek günün anlam ve önemini vurguladı. Çocukların görüş ve önerilerini dinleyen Kılıç, etkinlik için çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.