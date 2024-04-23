Bolu'da 23 Nisan’da, vatandaşlar salonu doldurdu, öğrenciler alkışları topladı!

Büyük Katılım ve Coşku: Önemli İsimler ve Vatandaşlar Bir Arada

Etkinlik, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve diğer önemli isimlerin yanı sıra, vatandaşların da yoğun katılımıyla gerçekleşti. Salon, coşku dolu bir atmosferle doldu ve tarihi anlar canlandırıldıkça alkışlar yükseldi.

Çocukların Performansı Büyüledi: Tarih Sahnelendi

İlkokul ve ortaokul öğrencileri, tarih boyunca Türk milletinin yaşadığı önemli anları sahneledi. Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütme anı, Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlık örnekleri, izleyenleri adeta büyüledi. Özellikle çocukların gösterisi, büyük beğeni topladı ve salon dakikalarca alkışlarla inledi.

İlgi Çekici Detaylar: Koro, Tiyatro ve Halk Oyunları

Etkinlikte, ilkokul öğrencilerinden oluşan bir koro, Cumhuriyet’in 100. Yılı için özel olarak bestelenen "Parla" şarkısını seslendirdi. Ayrıca tiyatro ve halk oyunları gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Salonu dolduran vatandaşlar, öğrencilerin performanslarına telefon ışıklarıyla eşlik etti ve bu anlar unutulmaz bir deneyim yaşattı.